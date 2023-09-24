لاعب العين إيريك: جدي الأول من لبنان وأنا عاشق للتراث

كشف لاعب فريق العين، إيريك جورجينس عن امتلاكه لأصول عربية وأن جده الأول لبناني كحال عدداً كبير من البرازيليين المنحدرين أصول لبنانية والذين هاجر أجدادهم إلى "بلاد السامبا" منذ أواخر القرن التاسع عشر، لكن إيريك الذي تعاقد معه العين في عام 2020 ظل يقدم مستوى متطوراً ونال على إثره الجنسية الإماراتية أخيراً ليعود إلى حضن العروبة مجدداً عبر بوابة "دار الزين".

وقال إيريك في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين، في تعليقه على ارتداء الزي الإماراتي خلال تجديد عقده حتى عام 2028: "كنت أتمنى ارتداء “الكندورة” كلما كنت أرى زملائي بالفريق يرتدونها وأحياناً وأشاهد الإماراتيين وغير الإماراتيين يرتدونها في جميع الأماكن وذلك أنها الزي السائد وفي اعتقادي أنها أنيقة ولائقة عليّ أكثر مما كنت أتوقع، وربما كانت كذلك لأنني من أصول عربية، لأن جدي الأول من لبنان".

وأضاف لاعب فريق العين: "لقد حظيت طلتي بـ”الكندورة” بإعجاب زملائي بالفريق وعائلتي كذلك أعجبتهم وكل من شاهدني بها وقبل ذلك أنا شخصياً كنت أشعر بالراحة والسعادة عند بروفة التفصيل وبعد أن ارتديتها، وسأجعلها الزي المفضل لي وسأفصّل منها الكثير وأكرر لكم أنني أود أن أحمد الله كثيراً على تمديد عقدي مع كبير الأندية الإماراتية والآسيوية وأريدكم أن تتأكدوا من أنني سأعمل على إظهار أفضل ما لدي من أجل هذا النادي الكبير وجماهيره الوفية من خلال تحقيق نتائج رائعة بمختلف البطولات".

ورداً على سؤال حول علاقته بالعين المدينة، قال: “بالنسبة لي، العين هو المكان الذي أشعر فيه بالسعادة وأحمد الله الذي منحني شرف الانتماء لدار الزين وأنا سعيد للغاية بتمديد عقدي مع أفضل نادي في الإمارات وآسيا”.



وأعرب اللاعب عن سعادته البالغة بمناسبة تمديد تعاقده مع “الزعيم” لغاية 2028، وقال: “الشعور بالسعادة منطقي خصوصاً عندما يرتبط اسمك بأكبر وأعرق الأندية في الدولة والقارية الآسيوية، وأحمد الله كثيراً على تجديد العقد الجديد الذي يسهم فعلياً في تغيير حياتي للأفضل بالنسبة لي وعائلي وفي كل تفاصيل حياتي وهنا لابد لي أن أتوجه بالشكر لإدارة نادي العين والجميع وأدرك جيداً أن كلمات الشكر والتقدير ينبغي ترجمتها عملياً من خلال المساهمة في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات”.



عادات وتقاليد

وحول العادات والتقاليد الإماراتية، قال: “أحرص دائماً على التعرف على ثقافة الدولة بالقراءة كما أحرص على زيارة معالم مدينة العين السياحية لأنني محب للتراث وهيئة السياحة في أبوظبي تقوم بدور مهم من خلال توفير خدمات استثنائية وتحفيز الجميع على زيارة المتاحف والأماكن الأثرية خصوصاً في العين، ودائماً ما أصطحب عائلتي حتى أصبحت محباً وعاشقا لتراث الإمارات. وأنا وعائلتي نعشق مدينة العين كثيراً".



حصد البطولات

وحول طموحاته بعد تمديد تعاقده مع النادي، قال: “العين نادي بطولات على مر تاريخه وفي اعتقادي أن كل منتمٍ إليه مطالب بالعمل من موقعه للمساهمة في الفوز بالبطولات وإننا مطالبون بصناعة المجد وكتابة سطور جديدة في تاريخ النادي الذي احتل مركز الوصافة في بطولة العالم للأندية وهو النادي صاحب البطولات والإنجازات الكبيرة في قارة آسيا والإمارات. لذلك أعتقد أنه بصرف النظر عن المكان الذي نلعب فيه وأياً كان المنافس، يتعين علينا تحقيق نتائج رائعة لأن العين نادٍ عريق ونريد أن نثبت لجماهيرنا أننا لا نبخل بأي جهد في الملعب.

