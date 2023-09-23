الاتحاد الدولي للتنس يضم نادي الفجيرة إلى برنامج «مواهب المستقبل»

أعلن اتحاد الإمارات للتنس أن الاتحاد الدولي للعبة ضم نادي الفجيرة للتنس إلى برنامج مواهب المستقبل، وذلك تثميناً للجهود التي يبذلها في برامجه التي أسهمت في نشر ثقافة ممارسة التنس في الإمارات، ودوره في التطور الذي تشهده رياضة التنس في العالم. واختار أيضاً بطولة الفجيرة التي أقيمت في يناير 2023 كإحدى أبرز خمس بطولات لفئة الشباب أقيمت في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لرسالة تسلمها اتحاد الإمارات.

وقرر الاتحاد الدولي اختيار نادي الفجيرة لينظم أول بطولة محلية بتصنيف A، وذلك بتاريخ 27 أكتوبر المقبل، كما جدد الاتحاد الدولي ثقته بالفجيرة إحدى المدن الرئيسة في العالم التي تستضيف بطولات الشباب، ومنحها شرف تنظيم بطولتي الشباب اللتين تقامان في نوفمبر 2023 ويناير من عام 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عبدالغفور بهروزيان، في تصريح صحافي: هذه المكاسب تعكس القيمة الفنية والتنظيمية للنادي، ضمن جهوده للنهوض برياضة التنس في الفجيرة والإمارات، وستمنح أسرة النادي دافعاً معنوياً أكبر لمواصلة العمل لنجاحات أكبر.