الشارقة يتعاقد مع الكرواتي ماركو كاتنيك

أعلن نادي الشارقة تعاقده، رسمياً، مع المدافع الكرواتي ماركو كاتنيك (19 عاماً) قادماً من نادي دينامو زغرب الكرواتي، لدعم صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الحالي. وقال النادي في بيان له: «يسعدنا الإعلان عن انضمام المدافع الكرواتي ماركو كاتنيك إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي دينامو زغرب».

وتعد صفقة اللاعب ماركو هي الثالثة للشارقة حتى الآن، على صعيد اللاعبين الأجانب، بعدما كان قد ضم إلى صفوفه كلاً من التونسي فراس بالعربي قادماً من نادي عجمان، والمهاجم المالي موسى ماريغا قادماً من نادي الهلال السعودي.