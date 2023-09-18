ألكاسير: قدمت إلى «الصقور» لترك بصمة وليس من أجل تمضية الوقت

قدّم نادي الإمارات لاعبه الإسباني الجديد باكو ألكاسير القادم من نادي الشارقة على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات يوسف البطران، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للاعب، أهمية الدعم الذي يلاقيه النادي والذي كان له دور في استقدام اللاعب ألكاسير، الذي يأتي انضمامه للفريق في ظل التعاون المثمر والبناء والعلاقات المتينة التي تربط بين ناديي الإمارات والشارقة.

وأعرب البطران عن عميق شكره وامتنانه لمشجعي نادي الإمارات داعياً إياهم للوقوف خلف الفريق ودعمه، لافتاً إلى أن توجيه بوصلة اهتمام الفريق نحو إسبانيا من خلال استقدام إنيستا وألكاسير، فضلاً عن المدرب، يندرج تحت المساعي لدعم الفريق بغض النظر عن الوجهة بهدف تحقيق الأهداف المنشودة.

من جهته، أكد ألكاسير أنه قدم إلى نادي الإمارات لترك بصمة وليس من أجل تمضية الوقت، ومن أجل حصد النقاط الثلاث والوصول لمراكز متقدمة في دوري أدنوك للمحترفين وليس فقط البقاء فيه، موضحاً أن عمل المهاجم لا يقتصر فقط على تسجيل الأهداف وإنما له دور مهم في صناعتها.

وأوضح أنه تلقى عروضاً من العديد من الأندية إلا أنه فضل الانضمام لنادي الإمارات الذي اعتبره الفرصة الأفضل بالنسبة له وشعر بارتياح تجاهه، خصوصاً مع سلاسة وسهولة الانتقال التي جاءت نتيجة طبيعية لما بذله القائمون على النادي من جهود كبيرة تكللت بنجاح الصفقة.