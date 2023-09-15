«الفار» و5 حكمات لأول مرة في كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، أن خمس حكمات سيتولين إدارة مباريات في كأس آسيا لكرة القدم 2023، التي تستضيفها قطر في يناير 2024، وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذه البطولة. وأكد الاتحاد القاري في بيان صحافي أيضاً أن البطولة ستشهد استخدام نظام حكم الفيديو المساعد (فار) لأول مرة بشكل كامل في البطولة أيضاً.

وستكون الحكمة الرائدة اليابانية، يوشيمي ياماشيتا، التي تم اختيارها في نهائيات كأس العالم التي اقيمت في قطر أواخر عام 2022، ضمن لائحة من خمس حكمات في البطولة المقررة من 12 يناير إلى الـ10 من فبراير المقبلين. وقال بيان صادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «للمرة الأولى على الإطلاق، تستعد حكمات لخوض تجربتهن الأولى في أعظم بطولة آسيوية للرجال».

ويشارك في كأس آسيا 24 فريقاً لأول مرة. وستكون اليابان وكوريا الجنوبية من بين المنتخبات المرشحة بعد بلوغهما الدور ثمن النهائي في كأس العالم في قطر أواخر العام الماضي. وأعلن الاتحاد الآسيوي الشهر الماضي أنه سيطلق دوري أبطال آسيا للسيدات العام المقبل.

تغييرات جديدة في نظام كرة القدم للأندية

شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم في ندوة «كرة القدم للمحترفين»، التي نظمها الاتحاد الآسيوي في مقره على مدار يومين بحضور 83 مشاركاً يمثلون مختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء، إلى جانب خبراء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومثل اتحاد كرة القدم في هذا التجمع السنوي عدنان الزعابي، رئيس قسم تطوير وتراخيص الأندية.

وتناولت الندوة العديد من التغييرات الجديدة في نظام كرة القدم للأندية في الاتحاد القاري، والتي من المقرر أن تبدأ في الأسابيع المقبلة، أبرزها تقويم الخريف والربيع الجديد الذي سيبدأ في الموسم الحالي اعتباراً من 18 سبتمبر، ونظام مسابقات الأندية ثلاثي المستويات الذي سيتم تقديمه في موسم 2024-2025.