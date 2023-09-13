«دبي لأصحاب الهمم» يدشن الموسم الجديد بـ «احتفالية»

دشن نادي دبي لأصحاب الهمم الموسم الجديد باحتفالية اشتملت على فقرات رياضية وثقافية وترفيهية وفيلم عكس أبرز النشاطات والفعاليات، التي ينظمها على مدار العام ما بين الرياضية والثقافية والمجتمعية.

وأكد مدير إدارة النشاط الرياضي أحمد الحمادي، أن الموسم الجديد سيكون حافلاً بالفعاليات والمسابقات وفق النهج المرسوم حتى يرسم الجميع صورة طيبة عن النادي على كل الأصعدة.

وقال في بيان أمس: إن «مجلس الإدارة يعمل على توفير مقومات النجاح للأعضاء واللاعبين من أجل تقديم موسم متميز يكون له المردود الإيجابي حتى يحقق الجميع طموحاتهم المطلوبة، مثمناً تواصل أولياء الأمور الدائم مع النادي، والذي ظل يمثل السند الكبير لمجلس الإدارة في أن يقدم برامج تستوعب العديد من الأنشطة التي تلبي رغبات المشاركين في أنشطة وفعاليات النادي المختلفة».

وأضاف: «إشادة أولياء الأمور بنجاح الفعاليات التي ينظمها النادي تعزز التواصل بينهم وبين النادي وتضاعف من مسؤولية الجميع لمواصلة مسيرة العطاء، انطلاقاً من قناعة النادي بأهمية دور الأسرة وما تقدمه من دعم لأبنائها لتحقيق التميز على جميع الأصعدة».