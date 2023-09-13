أسعار تذاكر كأس أمم أوروبا تصل إلى 2000 يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أمس، عن أسعار تذاكر بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي ستقام في ألمانيا، قبل أقل من شهر من فتح بوابة حجز التذاكر الرسمية يوم الثالث من أكتوبر المقبل.

وتبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو (32.30 دولاراً)، فيما تصل قيمة أغلى تذكرة إلى 2000 يورو.

وسيتاح للجماهير 2.2 مليون تذكرة خلال البطولة التي تقام في شهري يونيو ويوليو المقبلين، في 10 مدن ألمانية بمشاركة 24 فريقاً، وتشهد إقامة 51 مباراة.

وسيتم طرح 1.2 مليون تذكرة في المرحلة الأولى من بيع التذاكر، فيما تفتتح المرحلة الثانية عقب قرعة دور المجموعات في هامبورغ التي تقام يوم الثاني من ديسمبر المقبل.

وذكر «يويفا» أن 270 ألف تذكرة من التذاكر المخصصة للفئة الأولى من الجماهير، والتي يبلغ سعرها 30 يورو، سيتم بيعها لحضور دور المجموعات.

وسيكون الاستثناء الوحيد هي قيمة تذكرة المباراة الافتتاحية التي تقام في ميونيخ، حيث ستكون قيمة أرخص تذكرة 50 يورو.