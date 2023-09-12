منتخب الإمارات الأولمبي يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2024

تأهل منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، بعد فوزه على منتخب الهند بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت اليوم في استاد داليان سويوان، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

سجل أهداف المنتخب، اللاعب محمد عباس في الدقيقة 25، واللاعب سلطان عادل في الدقيقة 32، واللاعب عيسى خلفان في الدقيقة 63.

وجاء تأهل المنتخب الأولمبي بعد تصدره لقمة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب الصين «ثانياً» وله نفس العدد من النقاط، بينما حل منتخب الهند «ثالثاً» دون نقاط.