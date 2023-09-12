الأولمبي الإماراتي يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2024
تأهل منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في قطر 2024 إثر فوزه على الهند بثلاثة أهداف نظيفة وتصدره مجموعته في ختام مباريات المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط ذلك المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم الثلاثاء على استاد داليان سويوان، علما أن المنتخب الأولمبي كان قد تعادل أمام الصين دون أهداف ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة.
وقدم الأبيض الأولمبي مباراة كبيرة على مدار الشوطين واستحق الفوز الثمين وحصد بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا.
وأنهى المنتخب الأولمبي الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد سجلهما كل من محمد عباس وسلطان عادل وأضاف الأبيض الأولمبي في الشوط الثاني الهدف الثالث عن طريق اللاعب عيسى خلفان.
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