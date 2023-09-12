نورمان يقتحم قائمة «التوب 10» في «السباق إلى دبي» للغولف

اقترب السويدي فينسينت نورمان من التأهل إلى البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد التي تقام بشعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج أول من أمس، بلقب بطولة هواريزن أيرلندا المفتوحة، وذلك مع احتدام المنافسة بين نجوم العالم لحجز المقاعد الـ50 الحصرية في بطولة جولة دي بي ورلد للغولف التي ستقام في عقارات جميرا للغولف خلال الفترة 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

جاء فوز نورمان بلقب البطولة التي أقيمت بنادي كيه في أيرلندا، بعدما أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بعدما سجل سبع ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة نقلته من المركز 21 في نهاية الجولة الثالثة إلى المركز الأول، وهو ما جعله يتقدم 35 خطوة ويقتحم قائمة الـ10 الأوائل «التوب 10» بعدما أصبح بالمركز السابع في الترتيب الصادر اليوم الاثنين لـ«السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويمتلك برصيده 1.753 نقطة. أما الألماني هورلي لونغ الذي جاء ثانياً في البطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل، فكان صاحب التقدم الأكبر في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعدما قطع 113 خطوة دفعة واحدة، ليصبح بالمركز 37 برصيد 876 نقطة.