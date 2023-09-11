وكيل لاعبين: سواريز قريب من نادي الإمارات

ذكر وكيل أعمال لاعبين داخل الإمارات، أن لاعب منتخب أوروغواي وفريق برشلونة السابق لويس سواريز قريب من الانضمام لصفوف نادي الإمارات والمشاركة مع الفريق الأول في دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد المصدر لـ «الإمارات اليوم»: «وجود مفاوضات عبر وسيط مع إدارة نادي الإمارات».

وأشار إلى أن الكثير من المسائل المتعلقة بانتقاله ليست صعبة ويمكن تذليلها.

ولم يكشف المصدر عن موعد استكمال الصفقة خصوصا وأن فترة الانتقالات الصيفية في الإمارات تغلق يوم 21 الجاري.

وبالتالي سيكون سواريز برفقة زميله السابق في برشلونة لاعب خط الوسط الإسباني أندرياس إنييستا.

مع العلم أن سواريز انضم قبل عدة أشهر فقط إلى نادي جريميو في بطولة الدوري البرازيلي.