الرباط الصليبي يبعد ماجد ناصر عن شباب الأهلي

تعرض حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر لإصابة قوية في الركبة ستبعده عن الفريق لفترة طويلة.

وكشفت الفحوصات الطبية أن إصابة "قلب الأسد" هي قطع في الرباط الصليبي ليتأكد غيابه عن "فرسان دبي" حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

وعلمت "الإمارات اليوم" أنه من المقرر سفر حارس المرمى البالغ من العمر 39 عاماً إلى خارج الدولة لإجراء عملية جراحية عاجلة خلال الأيام المقبلة عقب إنهاء إجراءات السفر.