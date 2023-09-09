8 ميداليات لمنتخب الكاراتيه في بطولة غرب آسيا

حصد منتخب الإمارات للكاراتيه ثماني ميداليات متنوعة في بطولة غرب آسيا، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من تسع دول.

وأحرز المنتخب ذهبيتين في مسابقة الكوميتيه للناشئات، عن طريق اللاعبتين ملك عبدالله في وزن تحت 47 كغم، وخديجة الجسمي (تحت 54 كغم)، وكذلك ميدالية فضية للاعبة شيخة اليافعي في مسابقة الكاتا لفئة الناشئات.

وحصل المنتخب على خمس برونزيات كانت من نصيب راشد خليل في مسابقة الكوميتيه لفئة الناشئين (وزن 63 كغم)، وعلي صالح في المسابقة نفسها (تحت 70 كغم)، وعبدالله العامري في الكوميتيه لفئة الشباب (فوق 76 كغم)، ومحمد عبدالغني في مسابقة الكاتا لفئة تحت 21 عاماً، واللاعب نفسه في الكاتا لفئة الرجال.

وأكد اللواء رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه م. ناصر الرزوقي، أن النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في البطولة تجسد جهود الأندية وتعاونها مع مجلس إدارة الاتحاد.

وأشاد الرزوقي خلال استقباله، مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بعثة المنتخب لدى عودتها، بنتائج اللاعبين وسعيهم لتحقيق إنجازات تضاف إلى سجل إنجازات كاراتيه الإمارات، وسط منافسة قوية مع المنتخبات المشاركة.

وكانت البعثة التي ترأسها المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي عضو مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا، ضمت المدربين نادر بيجي ومحمد أنسي، وثمانية لاعبين ولاعبات.