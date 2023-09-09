أكاديمية فاطمة بنت مبارك تواجه جيفت ستار الصومالي في «السلة العربية»

يلتقي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، اليوم، فريق جيفت ستار الصومالي، في ثالثة مبارياته ببطولة «السوق الحرة - دبي» للأندية العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة حالياً بمدينة مراكش المغربية. وكان فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك خاض، أول من أمس، أولى مبارياته في البطولة، وخسر أمام فريق القرين الكويتي 52-112.

وشدد رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة إسماعيل القرقاوي، خلال زيارته بعثة أكاديمية فاطمة بنت مبارك بمقر إقامتها في مراكش، على أهمية مشاركة ممثل الإمارات في هذا التجمع الرياضي العربي، والاستفادة من الاحتكاك بمدارس عربية مختلفة في مجال اللعبة، دون الالتفات للنتائج، كونها أول مشاركة عربية للفريق، وقال: «إن الفريق غير مطالب بتحقيق نتائج بقدر الاستفادة من هذه المشاركة، ووضع أقدامه على أول الطريق المؤدي لتحقيق البطولات ومنصات التتويج، والعمل على تطوير أدائه حتى يتمكن من المنافسة على مختلف المستويات». وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أجرت تعديلاً على جدول مباريات البطولة، بعد إجراء قرعة جديدة اقتصرت على 6 فرق فقط، بدلاً من 9، بعد اعتذار 3 فرق عن عدم المشاركة في اللحظات الأخيرة، لتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يلتقي في ختام البطولة ثالث الدور التمهيدي مع رابع الترتيب على المركزين الثالث والرابع، ويلتقي أول وثاني الترتيب لتحديد الفريق البطل.

القرقاوي: «الفريق غير مطالب بتحقيق نتائج بقدر الاستفادة من هذه المشاركة».