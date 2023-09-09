كأس فاطمة بنت مبارك للخيول تنطلق اليوم.. و«زايدة عذبة» أبرز المرشحات

تنطلق، اليوم، كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر، بمضمار هايدوك بارك في المملكة المتحدة، بجائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه إسترليني، وستكون هذه النسخة الثالثة من المسابقة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث يقام السباق كجزء من سباق كأس هايدوك للسرعة للفئة الأولى. وتعد المهرة «زايدة عذبة»، البالغة من العمر أربع سنوات، الأعلى تصنيفاً برصيد 95، ويشرف عليها المدرب فيليب كولنغتون الفائز بجميع السباقات الأربعة السابقة لهذا السباق، ثلاثة منها كانت لمصلحة راعيه الرئيس، عذبة للسباقات، ويقودها الفارس تاج أوشيه.

وينافس بقوة «أبستارت كرو» لمالكته ليندا ريفز، بإشراف جيمس أوين، وقيادة الفارسة تيجان بادجيت، التي تسعي لتسجيل فوزها الخامس على التوالي، وهناك وصيف العام الماضي والثالثة في 2021 هي الفرس «أبية عذبة»، التي يدربها بيتر هامرسلي لمصلحة فريق دلمون للسباقات، ويبلغ تصنيفها 95 ويقودها محمد تابتي، وهناك المهرة «ماي فير» الفائزة حديثاً بمضمار برايتون. وأعربت منظمة السباق العربي (ARO) عن سعادتها بالمشاركة الكبيرة والنوعية التي ستتنافس في بطولة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفئة الثالثة التي ستقام لمسافة الميل في هايدوك بارك. ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.