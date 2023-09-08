النصر يسجل ظهوره الأول في حلبات بطولة الإمارات للملاكمة

يسجل نادي النصر حضوره الأول على حلبة بطولة الإمارات للملاكمة التي ينظمها اتحاد اللعبة اليوم وتستمر حتى بعد غدٍ، بفندق دوست ثاني في أبوظبي بمشاركة 176 لاعباً ولاعبة.

وتشهد البطولة التي يرعاها مجلس أبوظبي الرياضي مشاركة ثمانية ملاكمين إلى جانب أبرز اللاعبين واللاعبات من المراحل السنية في أندية الدولة والبحرين وعمان والعراق وقطر والسعودية.

ويمثل النصر في البطولة عبدالرحمن عبدالباسط في وزن 90 كيلوغراماً، وسعد شيخ في وزن 80 كيلوغراماً، ومهند متولي في وزن 75 كيلوغراماً، وأنس خالد في وزن 65 كيلوغراماً، ومصطفى الهامي في وزن 63 كيلوغراماً، وعمر عبدالرحمن في وزن 48 كيلوغراماً، والبطلة هيا جاسم أحمد في وزن 51 كيلوغراماً، والواعد الناشئ علي عادل شريف ابن الـ14 ربيعاً في وزن 54 كيلوغراماً.

من جهتها، أكدت رئيسة قسم الأنشطة الرياضية النسائية بنادي النصر نسرين بن درويش أن إدارة النادي ومن خلال توصية رئيس وأعضاء شركة النصر للألعاب الرياضية أدخلت هذه اللعبة ضمن الأنشطة والألعاب التي تحتضنها القلعة الزرقاء.

وقالت في تصريحات صحافية: «أشكر قيادة النادي وشركة النصر للألعاب الرياضية التي تسعى على الدوام لوجود أبناء وبنات العميد النصراوي في معظم الألعاب الرياضية الجماعية والفردية»، ومشيرة إلى أن «نادي النصر الأول في دبي الذي يدخل هذه الرياضة ضمن الألعاب التي تحتضنها القلعة الزرقاء»، كما وجهت الشكر لاتحاد الإمارات للملاكمة للتفضل بالموافقة على مشاركة النصر بهذه البطولة بفئاته العمرية المتنوعة من البنين والبنات وبالعديد من الأوزان التي تتضمنها منافسات البطولة.

• 176 لاعباً ولاعبة يشاركون في بطولة الإمارات للملاكمة.

نسرين بن درويش:

• «نادي النصر الأول في دبي الذي يُدخل هذه الرياضة ضمن الألعاب التي تحتضنها القلعة الزرقاء».