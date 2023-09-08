«عمومية اتحاد الكرة» تعتمد اليوم انتخاب حمدان بن مبارك رئيساً

تعقد عند الساعة الـ11 من صباح اليوم بفندق «إرث» في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك لاعتماد انتخاب الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيساً لاتحاد الكرة للدورة الانتخابية 2023-2027، وذلك بعدما كان قد فاز برئاسة الاتحاد بالتزكية لعدم تقدم أي مرشح آخر لمنافسته على المنصب حتى موعد غلق باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد، علماً أن الأمانة العامة لاتحاد الكرة كانت قد قامت بتوجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع متضمناً جدول أعمال الجمعية، الذي يشتمل على انتخاب رئيس الاتحاد والقائمة الانتخابية المقدمة من المرشح لرئيس الاتحاد المعتمدة من قِبل لجنة الانتخابات خلال اجتماعها الأخير في أغسطس الماضي.

وسبق انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية رقم (3) الأسبوع الماضي، برئاسة عبدالله الجنيبي، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، إذ قامت الجمعية بإجراء تعديلات على عدد من مواد النظام الأساسي.

وستقوم الجمعية العمومية الانتخابية، اليوم أيضاً، باعتماد قائمة الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، والمقدمة من الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، المرشح لمنصب الرئيس، إذ ضمّت القائمة كلاً من:

هشام محمد الزرعوني (نادي الشارقة)، وحمد أحمد المزروعي (نادي حتا)، وعمر الحاج المهيري (نادي النصر)، ويحيى خلف المطروشي (نادي عجمان)، وفهد إسماعيل الحوسني (نادي بني ياس)، وأمل حسن بوشلاخ (نادي مصفوت)، وأحمد علي المهبوبي (نادي التعاون)، وإبراهيم حسن النمر (نادي الحمرية)، وعبيد سالم الشامسي، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، المرشحين من رئيس الاتحاد.

يذكر أن لجنة الانتخابات الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة كانت قد تشكلت برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، ونائب الرئيس محمد راشد الحفيتي، وعضوية كل من: عبدالرحمن محمد العامري وحمد خميس حمد البدواوي ومنى خليفة الشامسي، بجانب الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد عبدالله هزام الظاهري. وقامت لجنة الانتخابات بكل الخطوات والإجراءات القانونية الخاصة بانتخاب رئيس وأعضاء جدد لمجلس الإدارة، واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها الأول في يوليو الماضي الإجراءات والمواعيد المتعلقة بالانتخابات.

بن هزام: «اكتمال التحضيرات التنظيمية والقانونية لانعقاد الجمعية العمومية»

أكد الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد عبدالله هزام الظاهري، اكتمال التحضيرات الخاصة بعقد الاجتماع من جميع النواحي التنظيمية والقانونية، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد للعملية الانتخابية، مشيداً بالجهود التي قامت بها لجنتا الانتخابات والاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات وفرق العمل للتحضير لهذا الحدث المهم.

وقال أمين عام اتحاد الكرة في بيان صحافي لاتحاد الكرة: «إن اجتماع اليوم سيشهد اعتماد القائمة المقدمة من الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، المرشح لمنصب الرئيس».