حمدان بن محمد: استدامة مؤسساتنا الحكومية ترتبط بإعداد قيادات شابة قوية ومتمكنة

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع اللجنة الإشرافية على وسام محمد بن راشد للقيادة، لاستعراض مخرجات التقييم لـ32 جهة حكومية مشاركة في الدورة الأولى من الوسام، الذي يعد أرفع أنواع الأوسمة في حكومة دبي، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة إعداد القيادات الحكومية وتمكين قيادات الصف الثاني.

واعتمد سموه، خلال الاجتماع، المدير العام الفائز بالوسام، فيما سيتم الإعلان عن الفائز وتكريمه خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة 2026، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في سبتمبر الجاري.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن وسام محمد بن راشد للقيادة سيُمنح لأفضل مدير عام يمكّن ويؤهّل قيادات الصف الثاني، بما يجسد نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء قيادات حكومية قادرة على مواصلة مسيرة التطوير والإنجازات.

وقال سموه: «استدامة مؤسساتنا الحكومية ترتبط بشكل رئيسي بإعداد قيادات شابة قوية ومتمكنة في الصفين الثاني والثالث.. الاستثمار في كفاءاتنا الوطنية وتطوير قدراتها القيادية أولوية لضمان جاهزية مؤسساتنا في التعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة».

حضر الاجتماع رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس اللجنة الإشرافية على وسام محمد بن راشد للقيادة، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، سعيد العطر.

واطّلع سموه، خلال الاجتماع، على نتائج عملية التقييم التي عكست مستوى جاهزية قيادات الصف الثاني في الجهات الحكومية، وما تزخر به من كفاءات واعدة تمثل رصيداً قيادياً لمستقبل دبي، إلى جانب مؤشرات أداء المديرين العموم في تمكين الكفاءات وتطويرها.

كما اطّلع سموه على تصميم وسام محمد بن راشد للقيادة، الذي يجسّد مكانة الوسام، ويترجم رسالته في تكريم الأثر القيادي، وتمكين الكفاءات، وإعداد قيادات الصف الثاني، تمهيداً للكشف عنه للمرة الأولى خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة 2026.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع نتائج المقابلات التي خضع لها المديرون العموم وقيادات الصف الثاني في الجهات الحكومية المشاركة، إلى جانب أبرز الممارسات والنماذج القيادية التي كشفت عنها عملية التقييم، ولاسيما في مجالات صناعة القادة وتمكين قيادات الصف الثاني.

وناقشت اللجنة آلية الإعلان عن الفائز وتكريمه ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة 2026، بما يعكس مكانة الوسام وقيمته.

وجاءت النتائج النهائية للدورة الأولى من الوسام ثمرة رحلة تقييم متكاملة خاضها 32 من المديرين العموم وقيادات من الصف الثاني، وإجراء أكثر من 100 مقابلة بهدف التحقق من الأثر القيادي واستكمال ملفات التقييم، بمشاركة 10 مقيّمين قياديين محايدين يمتلكون خبرات عالمية.

وحرصت اللجنة الإشرافية على وسام محمد بن راشد للقيادة على تنفيذ عملية التقييم، وفق منهجية متعددة المراحل، شملت مراجعة الأدلة والمستندات وإجراء المقابلات المتخصصة، بما يضمن أعلى مستويات الموضوعية والحيادية في اختيار المدير العام الأكثر تجسيداً لأهداف الوسام ومعاييره.

وكانت اللجنة الإشرافية على وسام محمد بن راشد للقيادة قد اعتمدت، خلال اجتماعها الأول، القائمة النهائية للجهات المشاركة في الدورة الأولى للوسام.

كما اعتمدت اللجنة لائحة الإجراءات والشروط والأحكام المنظمة للوسام، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والحيادية والحوكمة في مختلف مراحل التقييم، ويوحّد معايير التقييم والاختيار بين جميع الجهات المشاركة.

ويمنح وسام محمد بن راشد للقيادة سنوياً لأكثر مدير عام في حكومة دبي يسهم في تنمية وتمكين وتدريب وإبراز قيادات الصف الثاني، من خلال تعزيز الثقة داخل فرق العمل والمؤسسات، وتحفيز طاقات الموظفين لإطلاق أفضل ما لديهم وتحقيق مستويات رفيعة من الأداء والإبداع، إلى جانب تعزيز ثقافة التمكين المؤسسي القائمة على توزيع الصلاحيات وتوسيع نطاق المسؤوليات وترسيخ مبادئ اللامركزية.

ويهدف الوسام إلى بناء منظومة لتمكين القيادات في كل مؤسسة عبر وضع خطط ومعايير واضحة، بما يعزز جهود إعداد القادة، ويجعل من تجربة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير القيادات وفق مؤشرات ومعايير تقارن بأفضل التجارب الدولية.

كما يهدف الوسام إلى تمكين القيادات من إدارة الملفات ذات الأولوية، بمنحهم الصلاحيات الكاملة، وإشراكهم المبكر في صنع القرار، وتكليفهم بمهام استراتيجية تعزز جاهزيتهم للمستقبل، إلى جانب إبراز وتعميم الممارسات المؤسسية الرائدة، من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح المؤسسات التي أحدثت نقلة نوعية في تمكين قياداتها، ونشرها للاستفادة منها في بقية الجهات.

حمدان بن محمد:

• وسام محمد بن راشد للقيادة سيُمنح لأفضل مدير عام يمكّن ويؤهّل قيادات الصف الثاني.

• الاستثمار في كفاءاتنا الوطنية أولوية لضمان جاهزية مؤسساتنا في التعامل مع المتغيرات المستقبلية.

النتائج النهائية للدورة الأولى من «الوسام»

• 32 من المديرين العموم وقيادات الصف الثاني خاضوا رحلة تقييم متكاملة لرصد الممارسات القيادية وتقييم أثرها.

• 100 مقابلة مع المديرين العموم وقيادات من الصف الثاني.

• 10 مقيّمين قياديين محايدين يمتلكون خبرات عالمية شاركوا في التقييم.