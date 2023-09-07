12 لاعباً ولاعبة يمثلون «القوس والسهم» في البطولتين العربية والآسيوية

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اختيار 12 لاعباً ولاعبة للمشاركة في البطولتين العربية والآسيوية، بالسعودية وتايلاند، في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، إضافة إلى الدوري القاري المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024، لفئة القوس المحدب، والذي تستضيفه تايلاند أيضاً في نوفمبر.

ووقع اختيار البريطاني مايكل بيرت، مدرب المنتخب، على قائمة اللاعبين بعد إعلان نتائج الاختبارات الفنية بنادي ضباط الشرطة بالشارقة على مدى 2 و3 الجاري، إضافة إلى أرقامهم وتصنيفاتهم، بمشاركة أكثر من 30 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، بحضور عادل رجا، المدير الفني للاتحاد.

وضمّت قائمة القوس المحدب (إناث): عائشة جاسم آل علي وعلياء صالح آل علي وحصة يعقوب العوضي، فيما شهدت فئة القوس المركب (إناث) اختيار اللاعبات: آمنة يوسف العوضي وجمانة النجار وروضة يوسف العوضي.

وتم اختيار ثلاثة لاعبين من فئة (الذكور) لفئة القوس المحدب وهم: عبدالله عبيد الكتبي وسلطان علي الكتبي وناصر السدراني، فيما ضمّت قائمة القوس المركب: محمد صالح مبارك ويوسف حسن الحوسني وأيوب قاسم عبدالكريم.