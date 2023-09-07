البطران: مهمة مدرب «الصقور» الجديد لويس إكمال ما بدأه الجالبوت

قدم فريق الإمارات مدربه الإسباني الجديد لويس بلاناغوما، الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب المواطن محمد الجالبوت، بعد مباراتين فقط من انطلاق دوري أدنوك للمحترفين، حيث أقام النادي مؤتمراً صحافياً لتقديم المدرب لوسائل الإعلام. وشدد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات يوسف عبدالله البطران على أن «التغيير أمر طبيعي وسنة الحياة بهدف المواكبة والبحث عن نتائج أفضل، خصوصاً أننا نتطلع لبناء فريق قوي يكون قادراً على البقاء في الدوري، وبلوغ المنطقة الدافئة، ومهمة لويس إكمال ما بدأه الجالبوت، ومواصلة مسيرة النجاح، خصوصاً أن الفريق ظهر بشكل جيد في الجولتين الأولى والثانية من الدوري، ونحن نتطلع دائماً للأفضل، وذلك يمكن أن يتحقق بتكاتف الجميع». ورحب البطران بالمدرب الجديد، كما تمنى التوفيق لمحمد الجالبوت الذي نجح في قيادة الفريق من دوري الهواة إلى المحترفين.

من جانبه، شكر المدرب الإسباني، إدارة نادي الإمارات على الثقة، وأكد أنه سعيد بوجوده في رأس الخيمة، والعمل في الدوري الإماراتي، واعداً ببذل كل طاقته من أجل أن يكون على قدر الثقة التي حظي بها. وقال المدرب: «التغيير في الأجهزة الفنية دائماً يجعل الوضع صعباً بعض الشيء، لكننا يجب أن نعمل كعائلة واحدة حتى نتمكن من تجاوز كل العقبات ونحقق النتائج الإيجابية التي ينتظرها الجمهور، علينا أن نعمل بطاقة إيجابية وتركيز أكبر في الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن تجربته مع «الصقور» تعتبر الأولى له في المنطقة، مبيناً أنه عمل مع فرق إسبانية معروفة مثل فياريال وغرناطة وإسبانيول وأيضاً مع نادي فيسيل كوبي الياباني، ذاكراً أنه يتطلع لأن يضع كل خبراته التدريبية السابقة في خدمة النادي.

• المدرب الإسباني لويس يخوض مع «الصقور» أول تجربة له في المنطقة.