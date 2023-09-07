«مبادلة أبوظبي للتنس» تنطلق في نسختها الثانية مع مبادرة مجتمعية

تعود بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس بنسختها الثانية في 2024، في إطار جولة هولوجيك لرابطة لاعبات التنس المحترفات، بعد النجاح اللافت لنسختها الافتتاحية في عام 2023. وكشفت الجهات المنظمة للبطولة، أمس، عن إطلاق مبادرة مجتمعية بعنوان «الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة»، تحت مظلة البطولة، لإحداث نقلة نوعية في مسار تطور رياضة التنس في الإمارات.

وتمنح المبادرة اللاعبين الطموحين في اتحاد الإمارات للتنس وسيلة فريدة لصقل مهاراتهم، وترك بصمتهم في رياضة التنس على مستوى العالم، كما توفر فرصة استثنائية للتطور على الصعيدين الشخصي والمهني في عالم التنس للعديد من الرياضيين الواعدين.

ويمثل البرنامج، الذي تنطلق أولى منافساته في 29 الجاري، خطوة فاعلة لتطوير رياضة التنس المحلية، وإحداث نقلة نوعية فيها، ويعكس التزام مبادلة بتنمية المواهب وتعزيز التميز الرياضي في المنطقة.