مجلس أبوظبي الرياضي يجدّد الشراكة مع «سبارتن»

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تجديد شراكته مع «سبارتن» العلامة الأبرز لسباقات العقبات والتحمّل وتخطي الحواجز في العالم، وذلك لثلاث سنوات مقبلة (2024 و2025 و2026)، لمواصلة النجاحات الكبيرة التي شهدتها بطولة العالم للسبارتن في النسختين الماضيتين اللتين أقيمتا في صحراء ليوا والوثبة 2021 و 2022 على التوالي.

وقعت الاتفاقية في جناح مجلس أبوظبي الرياضي في المعرض الدولي للصيد والفروسية، بحضور أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، وجو دي سينا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سبارتن».

وأكد العواني على دور الشراكة ومكانتها المهمة في تطوير العمل المشترك، وتعزيز استضافة بطولة العالم للسبارتن، إحدى أبرز البطولات العالمية التي تقام في أبوظبي، معرباً عن حرصه الكبير لمواصلة الشراكة مع «سبارتن» لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لسباقات العقبات والتحمّل وتخطي الحواجز.

يذكر أن نسخة 2021، التي أقيمت للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، حققت نجاحات كبيرة، بمشاركة أكثر من 4500 متسابق ومتسابقة، من أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم، إذ نظمت فعالياتها في صحراء ليوا (تل مرعب)، بمنطقة الظفرة. أما نسخة 2022، فأقيمت في صحراء الوثبة، واستقطبت أكثر من 5000 متسابق ومتسابقة، من 75 دولة.

• الاتفاقية تمتد لـ 3 سنوات مقبلة (2024 و2025 و2026).