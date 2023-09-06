رياضيون: تغيير اللاعبين «الأجانب» بعد مرور جولتين غير منطقي

اعتبر رياضيون أن توقف الدوري منح أندية مبرراً غير منطقي بالتفكير في تغيير بعض اللاعبين الأجانب، رغم مرور جولتين فقط من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنه «ليس من المنطق أن تقرر أندية الاستغناء عن لاعبين أجانب تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية»، مشيرين إلى أن «روزنامة الموسم الجديد بإقامة جولتين فقط من الدوري، قبل أن يبدأ التوقف الدولي واستعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، أسهم في عدم حصول اللاعبين على فرصتهم كاملة ليتم تقييمهم بشكل صحيح».

وبعد مرور جولتين من الدوري وضعت أندية لاعبين أجانب على قائمة التبديل، ومنها من بدأ الإجراءات الفعلية، إذ استبعد الوحدة من حساباته لاعبه السوري عمر خريبين، فيما اقترب اللاعب البرازيلي جواو بيدرو من الانتقال إلى التعاون السعودي، كما أبلغ نادي الإمارات لاعبه البرازيلي دييغو فارياس بعدم استكمال عقده مع الفريق، إلى جانب قيام أندية بتعديل قوائمها وتشكيلاتها قبل غلق القيد المقرر يوم 21 الجاري.

من جهته، قال المحلل الرياضي، ماجد الفلاسي: «إن ما يحدث في دوري أدنوك للمحترفين لا يحدث في أي مكان بالعالم»، موضحاً: «اللاعبون يحتاجون إلى خوض الدور الأول بالكامل على أقل تقدير، حتى يتم تقييمهم بشكل موضوعي، بينما أن تقرر أندية تغيير عدد من اللاعبين الأجانب بعد مرور جولتين فقط يُعدّ خطوة غريبة».

وأضاف: «أرى أن معسكر المنتخب ألحق ضرراً بالأندية، رغم أن الأولوية بالتأكيد لإعداد (الأبيض) ومنح المدرب الجديد، البرتغالي باولو بينتو، فرصة التعرف إلى اللاعبين، ولكن رأيي أن خوض اللاعبين للمباريات الرسمية مع أنديتهم واستمرار مسابقة الدوري سيكون تأثيره إيجابياً بالنسبة للمدرب».

وتابع: «إذا لم يتم إيقاف مسابقة الدوري، كان سيحصل اللاعبون على فرصة خوض عدد مناسب من المباريات، ليتم تقييمهم بشكل مبدئي على أقل تقدير، وليس من خلال مباراتين فقط في الدوري ومثلهما في الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

العجمي: درجات الحرارة مرتفعة

في المقابل، أكد المحلل الرياضي، راكان العجمي، أنه «لا يوجد أي عذر للأندية التي تفكر بتغيير بعض اللاعبين الأجانب بعد مرور جولتين فقط من الدوري، خصوصاً أن المسابقة توقفت بداعي تجمّع المنتخب الوطني في معسكر إعداد خارجي».

وقال: «خوض مباراتين لا يكفي بالتأكيد لتقييم اللاعبين، إلى جانب أن عدداً كبيراً من المحترفين الأجانب يلعبون للمرة الأولى في الدوري، ويحتاجون إلى مزيد من الوقت حتى يتأقلموا مع تجربتهم الجديدة».

وواصل: «يكفي أن نتحدث عن درجات الحرارة المرتفعة في هذا التوقيت من العام، وبالتأكيد هذا العامل يؤثر في اللاعبين ومردودهم أثناء المباريات، لذلك أرى أنه يجب أن يحصل اللاعبون على فرصة كافية قبل أن تتخذ الأندية أي قرارات بشأنهم».

وأوضح: «إذا رأت بعض الأندية أنها أخطأت في اختيار اللاعبين الأجانب وترغب في التصحيح، يجب أن تعترف اللجنة الفنية بهذا الخطأ، ورغم ذلك ليس من المنطقي الاستغناء عن لاعبين عقب مباراتين».

عبدالهادي: مبالغ فلكية

من جانبه، قال المحلل الرياضي، رضا عبدالهادي: «إن تغيير اللاعبين الأجانب في هذا التوقيت من الموسم، يعد إهداراً للمال العام وميزانيات الأندية»، مبيناً: «الخطأ منذ البداية في اختيارات اللجنة الفنية ونوعية اللاعبين الأجانب الذين نشاهدهم في دوري المحترفين، إذ إنه في آخر موسمين بشكل عام مستويات اللاعبين الأجانب أصبحت ضعيفة، وعدد كبير مستوياتهم أقل من اللاعبين المواطنين».

وزاد بقوله: «لا نطالب بأن تكون التعاقدات مع اللاعبين الأجانب بمبالغ فلكية، ولكن يجب انتقاء الأفضل والأسماء التي تناسب الدوري الإماراتي، ولا شك أن الدوري السعودي رفع سقف اختيارات ونوعية اللاعبين الأجانب، ولكن ليس هذا ما أتحدث عنه أو أركز عليه».

واختتم قائلاً: «ما لاحظته حتى من الأندية التي لا تنافس على الألقاب، هو أن اختيارات اللاعبين مميزة، إذ إن كل فريق يضم ثمانية لاعبين يكون منهم ستة أو سبعة مميزين، بينما أندية دوري المحترفين كل فريق تعاقد مع خمسة لاعبين أجانب، وإذا تألق لاعب على أقصى تقدير يكون هذا أفضل فريق، بينما مستويات اللاعبين الآخرين لا تشكل الإضافة المطلوبة».