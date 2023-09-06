سباق الجري للسيدات ينطلق في دبي 30 الجاري

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق النسخة الثانية من «سباق جري السيدات»، الذي يقام في أبرز وأشهر وجهات دبي السياحية، ويتضمن أربع مراحل، في 30 الجاري وتستمر مراحله حتى 11 نوفمبر المقبل.

وتتنافس المشاركات في السباق على ثلاث مسافات هي 2.5 و5 و10 كيلومترات، وتحصل كل مشاركة على ميدالية مبتكرة تتألف من أربع ميداليات متفرقة يمكن تجميعها لتكون ميدالية واحدة عند المشاركة في السباقات الأربعة، حيث تحمل كل ميدالية شعار المنطقة التي تقام فيها وهي من الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة.

وعند إكمال المراحل الأربع، تجمع الميداليات الأربع سوياً لتكوّن معاً الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي مع صور للوجهات الأربع.

وينقسم السباق إلى عدة فئات عمرية، وتقام المرحلة الأولى من السباق في 30 الجاري بمدينة إكسبو، بينما تقام المرحلة الثانية في الثامن من أكتوبر المقبل بحي الشندغة التاريخي، وتقام الثالثة في برواز دبي (دبي فريم) بحديقة زعبيل في 14 أكتوبر المقبل، فيما تقام المرحلة الرابعة الأخيرة في 11 نوفمبر المقبل في بحيرات الحب بمحمية المرموم الطبيعية.

• السباق يقام في أبرز وأشهر وجهات دبي السياحية.