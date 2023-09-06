صدام متوقع بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري في مونديال الأندية

يتوقع أن تشهد كأس العالم للأندية المرتقبة في السعودية بين 12 و22 ديسمبر المقبل، صداماً عربياً بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي، بحسب مسار القرعة التي أقيمت في مدينة جدة، أمس. وتجمع مباراة الدور الأول الافتتاحية الاتحاد المتجدد بصفقاته مع الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي، بصفته بطل السعودية المضيفة، ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثل أوقيانيا. ويلعب الفائز من هذه المباراة، مع الأهلي المصري بطل إفريقيا، في الدور الثاني.

أما بطل أوروبا مانشستر سيتي، فيبدأ مشواره في المسابقة اعتباراً من نصف النهائي، حيث يواجه الفائز من مباراة الدور الثاني بين كلوب ليون المكسيكي ممثل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وأوراوا ريدز الياباني بطل آسيا. ومثله بطل كأس ليبرتادوريس الذي ستُعرف هويته في الرابع من نوفمبر المقبل، إذ يواجه الفائز من المباراة الثانية بين الأهلي المصري والمنتصر افتتاحاً.

وشهدت القرعة حضور كريم بنزيمة، وكذلك عدد من الشخصيات، من بينهم رئيس «فيفا» السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو.

وسيتغير شكل هذه المسابقة التي انطلقت عام 2000، بدءاً من عام 2025، إذ ستتوسع لتشمل 32 فريقاً على أن تقام كل أربع سنوات. وصادق «فيفا» في ديسمبر الماضي على رفع عدد الأندية المشاركة في مونديال الأندية إلى 32 اعتباراً من نسخة 2025، وأعلن مطلع العام الجاري آلية توزيعها بحسب القارات.

وتقام نسخة 2025 في الولايات المتحدة، قبل عام من استضافتها أيضاً، إلى جانب كندا والمكسيك، النسخة الجديدة من كأس العالم لكرة القدم، بمشاركة 48 منتخباً.

• سيتي يبدأ مشواره في نصف النهائي أمام الفائز من لقاء كلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريدز الياباني.