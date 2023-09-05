نجوم بطولات الغولف في الإمارات يقودون الفريق الأوروبي في كأس رايدر

أعلن لوك دونالد قائد الفريق الأوروبي في منافسات كأس رايدر 2023 للغولف، عن اختيار قائمة الفريق الذي يتميز بكونه يضم 8 لاعبين سبق لهم التتويج بألقاب في البطولات التي أقيمت على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة في منافسات جولة دي بي ورلد.

ويضم الفريق الأوروبي في كأس رايدر، الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي الذي عرف نجاحات عديدة في الإمارات، آخرها فوزه بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك مطلع العام الجاري، والإسباني جون رام المتوج بلقب بطولة جولة دي بي ورلد للمرة الثالثة في مسيرته العام الماضي، والإنجليزي مات فيتزباتريك الفائز بلقب بطولة جولة دي بي ورلد عامي 2016 و2020، والإنجليزي تيريل هاتون المتوج بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في عام 2021، والنرويجي فيكتور هوفلاند الفائز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك العام الماضي 2022، والإنجليزي تومي فليتوود الفائز بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في عام 2017، والإيرلندي شاين لوري المتوج باللقب في أبوظبي أيضاً في عام 2019، والدنماركي نيكولاي هوغارد الفائز بلقب بطولة رأس الخيمة في عام 2022.

كما يضم الفريق الأوروبي السويدي السويدي لودفيج أبيرج، جاستن روز والنمساوي سيب شتراكا، والأسكتلندي روبرت ماكنتري، ليكملوا معاً قائمة من 12 لاعباً، ستخوض التحدي العريق والأبرز في عالم رياضة الجولف ضد فريق لاعبي الولايات المتحدة الأميركية في منافسات انطلقت منذ نحو 96 عاماً في عام 1927.

ستقام منافسات النسخة المقبلة من كأس رايدر في العاصمة الإيطالية روما، من 29 الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل، وستكون دي بي ورلد "موانئ دبي العالمية" الشريك الدولي للحدث.