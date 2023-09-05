فواز عوانة: بني ياس وجد حلاً لـ «صداع إضاعة الفرص»

كشف قائد فريق بني ياس، فواز عوانة الذي أكمل 200 مباراة في بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أنه تغير الكثير في مسيرته الرياضية منذ المباراة الأولى له، حين شارك مع «السماوي» أمام الشارقة في موسم 2010-2011، وصولاً إلى مواجهة النصر في الجولة الثانية من الموسم الحالي، مؤكداً أن كل الأوقات الصعبة التي واجهته في بداياته استطاع استثمارها وتحويلها إلى نقاط قوة. وأشاد عوانة بالمستوى الذي ظهر به بني ياس في الموسم الحالي، قائلاً إن «الفريق وجد حلاً لصداع إضاعة الفرص» الذي عاناه في الفترة السابقة، مشيداً بصفقات الأجانب في الموسم الجاري.

وقال عوانة (34 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»، تعليقاً على مشواره من لاعب في المراحل السنية وصولاً إلى قائد الفريق الأول في بني ياس ونوعية العقبات والصعوبات التي واجهته: «بالتأكيد هناك كثير من الأوقات الصعبة التي مررت بها كأي لاعب، ولكن من الجيد أنني استطعت تحويلها إلى نقاط قوة».

وأضاف: «حين تم تصعيدي إلى الفريق الأول كنت صغيراً في السن ووجدت نفسي مطالباً بمنافسة لاعبين مميزين، أمثال نواف مبارك وسلطان الغافري وعامر عبدالرحمن، كان من الصعب أن تجد فرصة لكن بالعمل والاجتهاد أثبتّ وجودي». وأشار إلى أنه لا ينسى أول لقاء حصل فيه على فرصة المشاركة مع الفريق الأول، وقال إنه كان أمام الشارقة في الإمارة الباسمة وحقق «السماوي» فيه الفوز.

وأثنى عوانة على زميله المهاجم الفرنسي، يوسف نيكاتي المرشح في استفتاء الاتحاد الآسيوي لأفضل لاعب لشهر أغسطس الماضي. وقال: «بالتأكيد كلنا سعداء بوجود يوسف في هذا الاستفتاء، إلى جانب نجوم آخرين على غرار نجم النصر السعودي، البرتغالي رونالدو، نيكاتي لاعب رائع وهداف مميز يسجل من أنصاف الفرص، كما شاهدناه في مباراة النصر الماضية حين سدد الكرة دون النظر إلى المرمى واستخدم قدمه اليمنى وهي ليست الأساسية».

وعن المستوى الذي ظهر به بني ياس في الموسم الجاري حتى الآن، قال: «ظهرنا بصورة جيدة، خصوصاً أن صداع إضاعة الفرص قد حل بشكل جيد، لدينا حالياً كما ذكرت مهاجم هداف، ومن الجيد أن الصفقات الجديدة تمت خلال فترة المعسكر، وبدأنا الموسم والفريق في مستوى متقدم من ناحية الانسجام، والإدارة نجحت في التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى عالٍ».

وحول صفقات الدوري السعودي التي أبرمتها الأندية هناك في الموسم الجاري، قال فواز عوانة إنها تصب في صالح الدوري، مستشهداً بالنجوم الذين كان قد تعاقد معهم بني ياس في السنوات الماضية، ومنهم الفرنسي ديفيد تريزيغيه، ولاعب بروسيا دورتموند محمد زيدان وآخرون.

• إدارة بني ياس نجحت في التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى عالٍ.

• أول مباراة لفواز عوانة مع بني ياس كانت في موسم 2011 أمام الشارقة وفاز فيها «السماوي».