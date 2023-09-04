أميركا تسيطر على «المحترفين» في بطولة هايروكس للياقة البدنية بدبي

استضافت دبي بطولة هايروكس الدولية للياقة البدنية للمرة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي نظمتها شركة تو147 للإدارة الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 3000 متسابق، من بينهم 15% من خارج الدولة جاؤوا خصيصاً للمشاركة.

وتضمنت البطولة التنافس في فئات عدة: المحترفين رجال والمحترفات سيدات، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط، فردي رجال، فردي سيدات، فرق التتابع المختلط، فئة أصحاب الهمم. وشهدت البطولة مشاركة واسعة من العديد من الفرق المجتمعية والدوائر الحكومية، أبرزها شرطة دبي وشرطة أبوظبي.

وفاز الأميركي ريان كنت بالمركز الأول في فئة المحترفين رجال بعد إنهائه السباق في زمن 59 دقيقة، تلاه البريطاني جوردان براينت في المركز الثاني بزمن 1:02:27 ساعة، وحل البريطاني مايكل لوجي في المركز الثالث بزمن 1:04:21 ساعة. وفي فئة المحترفات سيدات فازت الأميركية لورين ويكس بالمركز الأول بعد إنهائها السباق بزمن 59:27 دقيقة، تلتها السويدية ميكيلا نورمان في المركز الثاني بزمن 1:00:35 ساعة، وحلت البريطانية جيس تول في المركز الثالث بزمن 1:07:18 ساعة.

وفي منافسات الفردي رجال فاز الكندي دارين بورك بالمركز الأول بزمن 1:03:54 ساعة، تلاه البريطاني سيان كلانسي في المركز الثاني بزمن 1:03:55 ساعة، وحل الفرنسي ألكسندر فيدوتوف في المركز الثالث بزمن 1:05:33 ساعة. وفي منافسات الفردي سيدات فازت البريطانية كارلا ديلي بالمركز الأول بزمن 01:08:18 ساعة، تلتها البريطانية شارنا جارفورث في المركز الثاني بزمن 01:09:04 ساعة، وحلت السويدية فلورين إبريل في المركز الثالث بزمن 01:09:32 ساعة.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «تعد هذه البطولة الواسعة الانتشار إضافة مميزة إلى قائمة الفعاليات الرياضية السنوية التي تقام في دبي، والتي تصل إلى أكثر من 450 فعالية، ونحن سعداء بأن تكون دبي هي أول مدينة في الشرق الأوسط تستقطب هذه البطولة، حيث إن دبي تعد المكان المفضل للتعاون مع منظمي البطولات العالمية والكبرى، وهذه البطولة تعتبر من البطولات التي تستقطب شريحة واسعة من داخل وخارج الدولة».

وأضاف: «نعد جمهورنا الرياضي بأن نستقطب جميع أنواع الرياضيات، ونعمل بشكل مستمر على جذب البطولات العالمية، وتعزيز قائمة الفعاليات بمثل هذه البطولات المميزة، واستقطاب الأبطال، وتوفير الفرصة لعشاق جميع الرياضات للمشاركة في البطولات ومتابعة الرياضيين العالميين».

وقال المؤسس والشريك الإداري لبطولات «هايروكس» كريستيان توتزك: «نحن سعداء بأن ننظم البطولة في دبي، المكان الأفضل في العالم لتنظيم بطولات بهذا الحجم، فقد وفرت لنا كل التسهيلات، ووجدنا من الترحاب وكرم الضيافة ما لم نجده في أي بلد آخر، بالإضافة إلى أننا لم نجد أي مشقة في إنهاء الإجراءات، فكل المعاملات تتم هنا بسرعة كبيرة، وسعادتنا أكبر بالمشاركة الواسعة للمتسابقين من العديد من الجنسيات، ومنهم سافر من بلاد بعيدة إلى دبي للمشاركة في البطولة التي ننظمها هنا للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وبالتأكيد للاستمتاع بأجواء دبي الجميلة».

بطولة هايروكس هي مسابقة فريدة من نوعها انطلقت للمرة الأولى في ألمانيا عام 2017 وانطلقت للعالمية لتعزيز اللياقة البدنية، ويتم استضافتها في أكثر من 20 مدينة مختلفة في 11 دولة حول العالم، من أبرزها: مدريد، هونغ كونغ، لاس فيغاس، نيويورك، ملبورن، سيدني. واستضافتها دبي حالياً للمرة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا، وستقام في دبي على مدار ثلاث سنوات، لتوفر للمشاركين تجربة تجمع المتسابقين من مختلف دول العالم في أقوى المنافسات داخل الصالات المغلقة، ويتأهل الفائزون من البطولة للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في مدينة نيس بفرنسا خلال شهر يونيو المقبل 2024.