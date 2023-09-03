الدورة السابعة من تحدي دبي للياقة 2023 تنطلق 28 أكتوبر

تنطلق الدورة السابعة من تحدي دبي للياقة، وهي المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 28 أكتوبر وحتى 26 نوفمبر المقبل، وذلك انطلاقاً من هدف المبادرة الرئيسي المتمثل في جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم والتأكيد على مكانتها كأفضل المدن للحياة والعمل والزيارة.

ويشجع تحدي دبي للياقة سكان دبي وزوارها على اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً، وذلك من خلال مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات والأنشطة الرياضية.

وساهم تحدي دبي للياقة منذ انطلاقه عام 2017 في تعزيز البنية التحتية والمرافق الرياضية في جميع أنحاء المدينة، وحث أفراد المجتمع من كافة الجنسيات على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً. وقد شهدت دورة العام الماضي تحقيق رقم قياسي في عدد المشاركين في فعاليات التحدي والذي بلغ 2.2 مليون مشارك، حيث استقطبت الفعاليات الرئيسية التي أقيمت على شارع الشيخ زايد حوالي 35 ألف راكب دراجة في "تحدي دبي للدراجات الهوائية" و193 ألف عدّاء في "تحدي دبي للجري".

ومن المقرر أن يقام "تحدي دبي للدراجات الهوائية" هذا العام يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل، في حين سينطلق "تحدي دبي للجري" في اليوم الختامي لـتحدي دبي للياقة بتاريخ 26 نوفمبر، حيث ستتيح الفعاليتان الفرصة أمام العائلات وعشاق ركوب الدراجات وسباقات الجري واللياقة البدنية بشكل عام، لخوض تجربة مميزة بالمشاركة والتنافس ضمن أجواء ممتعة بين أبرز وأشهر المعالم على شارع الشيخ زايد.

وسوف يتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل أجندة الفعاليات المتنوعة والمتميزة لدورة هذا الموسم، وكيفية التسجيل والمشاركة في التحدي. وتتوفر العديد من النصائح والأفكار المتعلقة باللياقة البدنية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالفعاليات والأنشطة التي ستقام خلال دورة هذا العام من التحدي على الموقع الإلكتروني www.dubaifitnesschallenge.com، والدعوة موجهة للجميع لتحديد أهدافهم الخاصة باللياقة البدنية والصحية قبل انطلاق التحدي في 28 أكتوبر المقبل.

يذكر أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.