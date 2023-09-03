«أبوظبي» يطلب لقب الجولة الثانية لمونديال زوارق «الفورمولا 2»

تختتم اليوم الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي تقام في مدينة سان نازاو الإيطالية بمشاركة قوية من متصدر البطولة حالياً فريق أبوظبي، والذي يشارك بزورقي أبوظبي 35، وأبوظبي 36، بقيادة راشد القمزي ومنصور المنصوري، في صراع السباق الرئيس للجولة وسط حضور 17 زورقاً من مختلف أنحاء القارة الأوربية.

ويحمل فريق أبوظبي طموحات كبيرة في أن يواصل سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في الجولة الأولى والماضية من البطولة، والتي أقيمت في ليتوانيا بإحراز راشد القمزي اللقب، حيث يتصدر حاليا الترتيب العام للبطولة برصيد 20 نقطة ويحل ثانياً المتسابق الإستوني ستيفان ريناد برصيد 15 نقطة وثالثاً جاكومو ساكي من موناكو. وينطلق السباق الرئيس على مراحل متنوعة تبدأ مع التجارب الحرة في تمام الساعة الـ11 صباحاً بتوقيت إيطاليا لكل الزوارق المشاركة، ثم انطلاق السباق الرئيس للجولة في تمام الرابعة والنصف عصراً والذي قد يمتد قرابة أقل من ساعة بقليل نتعرف بعدها على هوية الفائز بلقب الجولة الثانية من البطولة.

وكان القمزي حقق لقب البطولة العالمية ثلاث مرات في السابق عندما عانق اللقب للمرة الأولى في عام 2017 ثم فاز مجدداً في 2019 وعاد مرة أخرى في 2021 للفوز بلقب البطولة، ويسعى هذا الموسم كي يسجل لقبه الرابع في أحد أقوى مواسم البطولة.