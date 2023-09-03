موسم كرة الصالات ينطلق اليوم بمشاركة 6 أندية

تنطلق الساعة السابعة مساء اليوم، منافسات الموسم الجديد من كرة قدم الصالات، بإقامة مباراتين ضمن الجولة الأولى من كأس الاتحاد، وكأس الإمارات للرديف، بمشاركة ستة أندية بعد اعتذار أربعة عن المشاركة، وهي الشارقة في الموسم الحالي وأندية الظفرة والنصر وشباب الأهلي من الموسم الماضي.

وستكون مسابقات الموسم الجديد حصرية فقط للاعبين المواطنين مع لاعبين اثنين من مواليد الدولة، بحيث يكون أحدهما داخل الملعب والآخر في الاحتياط، وإلغاء مشاركة الأجانب والمقيمين.

ويتضمن الموسم الحالي ست بطولات، منها أربع خاصة بالفريق الأول وهي كأس رئيس الدولة، والدوري العام، وكأس السوبر، وكأس الاتحاد، بينما ستكون هناك بطولتان للفريق الرديف، وهي الدوري العام والكأس. وتجمع أولى مواجهات الموسم الجديد اليوم، مليحة مع ضيفه خورفكان، بينما يلعب في التوقيت نفسه الحمرية مع ضيفه البطائح في كأس الاتحاد.

وكانت قرعة كأس الاتحاد قسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت الأولى خورفكان ودبا الحصن ومليحة، بينما ضمت الثانية البطائح والحمرية وكلباء. وتلعب المباريات بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نصف النهائي، ثم المتأهل من أفضل «الثواني»، ومتأهل من «أفضل الثوالث» لاستكمال المربع الذهبي.