إنييستا: عامل السن لن يحول دون تألقي مع «الصقور»

أكد النجم الإسباني، أندريس إنييستا، أن سبب موافقته على الانضمام إلى نادي الإمارات خلال الموسم الحالي، هو شغفه وحبه لكرة القدم، ورغبته في مساعدة الكرة الإماراتية على النمو والتطور. وقال إنييستا لشبكة «سي إن إن» في نسختها البرازيلية: «رغم أن سني 39 عاماً، لكن لايزال لدي حلم مواصلة اللعب وخوض التدريبات والاستمتاع بلعبة كرة القدم، لذلك أعتني بنفسي جيداً وأحافظ على لياقتي البدنية، وأسعى إلى أن أظهر بشكل جيد في تجربتي الجديدة مع نادي الإمارات، والسن لن يحول دون تألقي مع الفريق».

وأضاف: «عندما انتقلت إلى فيسيل كوبي الياباني في 2018 كانت لدي خيارات مختلفة، لذا في نهاية المطاف، عليك أن تقرر ما تعتقد أنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، والشيء الصحيح بالنسبة لك ولعائلتك».

وتحدث عن رأيه في دوري أدنوك للمحترفين عقب مرور جولتين من المسابقة، وقال: «هناك كثير من الأشياء التي يجب تحسينها على الساحة المحلية، لذا يمكنني حقاً استخدام خبرتي لتحسين وضع كرة القدم هنا، ويسعدني أن أكون هنا، وسعيد جداً بالطريقة التي تم استقبالي بها، ومن جانبي أتمنى فقط أن أبذل قصارى جهدي، وأن أظهر بشكل لائق».

وشدد على أنه سيركز خلال الموسم الحالي على تقديم خبراته، والإسهام في تطوير كرة القدم في الإمارات، مبدياً إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهده الدوريات الخليجية بشكل عام.

وتابع: «لقد انضم العديد من أكبر نجوم أوروبا، مثل نيمار وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة إلى فرق في السعودية هذا الموسم، وتتطلع المنطقة الخليجية بشكل عام إلى إرساء الأسس لثورة في كرة القدم، إذ إن ما يحدث يسهم بشكل كبير في بناء الرياضة بأفضل طريقة ممكنة».

وزاد قائلاً: «نريد أن تنمو كرة القدم من حيث المشجعين، ومن حيث تدريب الرياضيين، ويوجد لدينا لاعبون كرة قدم جيدون جداً لعبوا في أوروبا منذ فترة طويلة ويأتون الآن إلى هذه المنطقة».

وأشار إلى أنه رغم توقيعه على عقد يمتد لموسم واحد مع «الصقور»، لكنه يركز على تقديم كل ما لديه، لافتاً إلى أن عائلته تتكيف بسرعة مع الحياة في رأس الخيمة.

وذكرت الشبكة أن أسطورة منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق، كان ضمن خطط إنتر ميامي، مبينة أن النادي الأميركي كان يسعى إلى ضم إنييستا إلى جانب زملائه السابقين في «البلوغرانا»، وهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسبانيان جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

واختتمت أن اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2010 بإحرازه هدف الفوز التاريخي لمصلحة منتخب إسبانيا في مرمى هولندا، شارك فور وصوله مع نادي الإمارات في مباراتين بالدوري ومباراة بالكأس. ووضع بصمته الأولى بإحرازه هدفاً من ركلة جزاء خلال لقاء عجمان بالدوري، الذي انتهى بالتعادل 4-4 في الجولة الثانية.

• النجم الإسباني إنييستا شارك في ثلاث مباريات مع فريق الإمارات حتى الآن، وسجل هدفاً.