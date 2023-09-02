مذكرة تفاهم بين «لامارتينا بولو وورلد» واتحاد البولو لاستضافة بطولة العالم

وقّع اتحاد الإمارات للبولو مذكرة تفاهم مع شركة (لامارتينا بولو وورلد) في دبي، لتعزيز العلاقات القائمة بينهما، ودعم وتطوير رياضة البولو. وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد البولو، ورينيه بيل، الشريك الإداري في (لامارتينا بولو وورلد). وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المنظمتين للتعاون والتنظيم مع بعضهما بعضاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك لرياضة البولو، لاستضافة البطولة الـ13 للاتحاد الدولي لبطولة العالم للبولو، تحت رعاية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، التي أعربت عن استضافتها لهذه البطولة الدولية المرموقة للبولو، التي تقام كل ثلاث سنوات. وقال محمد خلف الحبتور في تصريح صحافي، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الحرص على توسيع قاعدة العلاقات مع جهات البولو العريقة، وتبادل الخبرات وتطوير هذه الرياضة. وعلى الجانب الآخر، عبّر رينيه بيل عن سعادته بهذه البطولة العالمية، قائلاً: نحن متحمسون لهذه المبادرة المهمة لبطولة العالم للبولو التي تسهم في نمو اقتصاد المنطقة كوجهة سياحية عالمية للبولو في دولة الإمارات.