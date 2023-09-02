شباب الأهلي يواجه البطائح في افتتاح كأس السلة

تنطلق الساعة السابعة مساء اليوم، مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، وهي البطولة المؤجلة من الموسم الماضي 2022-2023، وتم ترحيلها من اتحاد اللعبة مع انطلاقة الموسم الجديد. ويلتقي الشارقة مع الظفرة على صالة نادي الوصل، ثم مواجهة السابعة والنصف بين حامل اللقب شباب الأهلي والبطائح، وتقام في صالة نادي النصر.

ويقود الشارقة المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم، الذي عاد لتولي قيادة «الملك» في ولاية رابعة، خلفاً للمدرب المصري أحمد عمر، الذي رحل إلى ناديه القديم الاتحاد السكندري، وتبدو مهمة الشارقة سهلة نسبياً أمام الظفرة، في ظل اكتمال صفوف «الملك» بعد عودة العناصر الدولية من المنتخب، بجانب إغلاق ملف الأجانب بعد التعاقد مع الأميركيين ديفوت سكوت، ودايكون جونز، مقارنة بفريق الظفرة الذي يقوده المدرب السوري علي الشطي، الذي لم يغلق بعد ملف الأجانب.

ويستهلّ شباب الأهلي مشواره مكتمل الصفوف من حيث العناصر الوطنية، وعلى صعيد الأجانب بعد تعاقده مؤخراً مع الأميركي غوفال لويس، ليلعب بجوار المحترف الأساسي نيكولاس مينراث، الذي يدشن موسمه الثالث على التوالي مع شباب الأهلي.

وعلى الطرف الآخر تبدو مهمة البطائح صعبة في لقاء شباب الأهلي، في ظل عدم اكتمال محترفيه الأجانب بعد تعاقد وحيد لـ«الراقي» مع الأميركي دانسي أنغرام، بما يضع الضغط على البطائح بقيادة مدربه الوطني بدر المرزوقي.