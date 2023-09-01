«جلف إف سي» يستهدف «المربع الذهبي» في دوري الدرجة الأولى

محمد فاضل À دبي

أعلن نادي «جلف إف سي» جاهزيته الكاملة لخوض منافسات الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق في التاسع الجاري، حيث وضع الفريق نصب عينيه «المربع الذهبي» هدفاً له في الموسم المقبل، بعد أن أكمل معسكره التدريبي الذي نظمه في دبي، مراهناً على الاستقرار الفني بعد أن جدّد ثقته بالجهاز الفني للفريق، الذي يشرف عليه المدير الرياضي عبدالله بن عمر، والمدرب المصري محمد رمضان، ومساعده شريف قصاص، ومدرب اللياقة عبدالرحمن مجدي، ومدرب الحراس علاء عبدالمعتمد.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي أحمد الطواش، لـ«الإمارات اليوم»: الاستقرار على الجهاز الفني يأتي بناء على النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الموسم الماضي، وخبرته في التعامل مع عناصر الفريق لتحقيق طموحات أفضل من المركز الثامن الذي حققه في البطولة الماضية. وتابع: الفريق خاض ست مباريات ودية مع أندية الدرجة الأولى ونادي الإمارات، فاز في ثلاث، وتعادل في اثنتين وخسر واحدة. مشيراً إلى أن الفريق يسعى لبلوغ أحد المراكز الأربعة في الدوري، والاقتراب أكثر من تحقيق حلم الصعود إلى «المحترفين» في المواسم المقبلة. وقال إن الفريق يضم 12 لاعباً مواطناً جديداً، فضلاً عن أربعة تم تجديد عقودهم من الموسم الماضي، و14 لاعباً بين مقيم وأجنبي.

بدوره، قال المدير الرياضي لنادي «جلف إف سي» عبدالله بن عمر، لـ«الإمارات اليوم» إن «الثقة كبيرة بجميع اللاعبين، مشيرا إلى أن أبرز التعاقدات شملت السنغالي لاسانا كمارا، والمغربي أيوب بن يطو، والتشادي محمد أنور، والسنغالي فوفانا والبرازيلي ماثيوس لوبيز، والغاني ميشيل إجيري، وناصر محمد نصاري، وماجد تراوري، وسالمين الصيعري.

نادي جلف إف سي خاض 6 مباريات ودية استعداداً للموسم الجديد.