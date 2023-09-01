6 محترفين أجانب يسجلون الظهور الأول في موسم كرة السلة

شهدت فترة الانتقالات الصيفية في لعبة كرة السلة، نشاطاً ملحوظاً للأندية في إبرام تعاقدات مع محترفين أجانب، تدعيماً لصفوفها قبل ضربة بداية الموسم الجديد 2022-2023، الذي يستهل يوم غدٍ بمسابقة (كأس نائب رئيس الدولة) البطولة المرحلة من الموسم الماضي، من ضمنهم التعاقد مع ستة محترفين يسجلون الظهور الأول لهم في الدوري الإماراتي، بواقع خمسة أميركيين وصربي وحيد.

وأغلقت فرق السلة في كل من شباب الأهلي، والنصر، والشارقة ملف المحترفين الأجانب، فيما يتجه الوحدة والبطائح في الأيام المقبلة لإبرام تعاقداتهما مع المحترف الثاني المكمل لقائمة الفريق، خصوصاً أن نظام مسابقات السلة بالدولة يسمح بالتعاقد مع محترفين أجنبيين اثنين، وهو ما يسعى إليه الظفرة الذي لم يبرم أي تعاقد بعد، لوضع اللمسات الأخيرة لتدعيم صفوفه بالمحترفين الأجانب. ويبحث شباب الأهلي المتوج بثنائية الموسم الماضي (الدوري وكأس رئيس الدولة) عن إكمال الثلاثية والتتويج بكأس نائب رئيس الدولة للمرة السابعة في مسيرته، واتجهت إدارة قطاع الألعاب الجماعية بالنادي منتصف أغسطس الماضي، بالتعاقد مع الأميركي غوفال لويس القادم من الدوريات الأوروبية، ويحط الرحال للمرة الأولى في الدوري الإماراتي، ويحل خلفاً لمواطنه براندون ريتشي الذي رحل بانتهاء عقده يونيو الماضي، ليجاور لويس في الموسم الجديد مواطنه نيكولاس مينراث الذي دافع عن ألوان شباب الأهلي في الموسمين الماضيين.

بدوره، اتجه وصيف دوري الموسم الماضي، فريق النصر، لتغيير شامل لمحترفَيه الأجنبيين، بالتعاقد مع الأميركي مارفيل هاريس الذي سبق له الوجود مع الأندية الإماراتية، وحقق مع الشارقة لقب الأندية الخليجية الأبطال في نسخة 2018، قبل أن يكمل «العميد» ثاني صفقاته بالتعاقد مع الصربي نيكولا دراغوفيتش (208 سنتيمترات) الذي يسجل حضوره الأول في الإمارات قادماً من الدوري اليوناني، وسبق له الاحترافي في الدوريات الصربية، والروسية، والإيطالية، والألمانية، والإسبانية.

وسار الشارقة على نهج النصر في تغيير محترفيه الأجانب، بالتعاقد مع الثنائي الأميركي ديفوت سكوت، ودايكون جونز اللذين سيلعبان في المركزين (2) و(4) في ظهورٍ أول لهما في الإمارات، بعد مسيرة احترافية تضمنت اللعب في الدوريات الآسيوية والأوروبية.

واتجه البطائح والوحدة لإبرام تعاقد وحيد، بانتظار إغلاق ملف المحترفين في الأيام القليلة المقبلة، بتعاقد «الراقي» مع الأميركي دانسي أنغرام، و«العنابي» مع الأميركي ماريون جوردن، اللذين خاضا تجارب احترافية متنوعة، سواء في الدوريات الأوروبية، بجانب اللعب آسيوياً في الدوريين الياباني والصيني.