صدارة إماراتية «ذكوراً وإناثاً» في بطولة آسيا لشطرنج الهواة

تصدر 10 لاعبين قمة بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة التي ينظمها اتحاد الشطرنج، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك بفندق «بريستول» في دبي، وتستمر المنافسات حتى الرابع من سبتمبر بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة من 27 دولة، يتنافسون في أربع فئات تصنيفية، تحت التصنيفين 2000، و1700 للذكور والإناث.

وجاء ضمن المتصدرين لاعب المنتخب الوطني، حمدان إدريس، بالعلامة الكاملة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على الإيراني بهاروز فولادي، ومواطنه محمد أبوالفضل، والفلبيني روكي ببلان.

فيما تصدرت وافية درويش المعمري، لاعبة منتخبنا الوطني فئة الإناث برصيد ثلاث نقاط في ثلاث جولات، لتتساوى مع زميلتها مريم عيسى، لاعبة نادي دبي للشطرنج، والهندية غبان ساشي، حيث فازت وافية على الهندية جان أداهيا وداهناسا من سريلانكا والعُمانية عنات العيساني، فيما فازت مريم على زميلتها ريم الحمادي والهندية بوجا راني وجانبولد من منغوليا.

وأكدت رئيسة اللجنة الإعلامية والنسائية في اتحاد الشطرنج، خلود الزرعوني، أن الحدث الآسيوي يمثل فرصة كبيرة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وأيضاً الأندية للاستفادة من الاحتكاك بمدارس شطرنجية مختلفة، وأيضاً البطولة، ما يعد فرصة مثالية لهم لزيادة نقاط التصنيف الدولي وتحقيق الألقاب الدولية.

وقالت للصحافيين: «البداية مبشرة في منافسة لاعبينا ولاعباتنا على الصدارة من اليوم الأول، ونأمل أن تكون المحصلة في النهاية تحقيق إنجاز للشطرنج الإماراتي ولرياضة الإمارات، خصوصاً أن لاعبي ولاعبات المنتخب يمثلون من الخبرة والمستوى الفني ما يضعهم في المقدمة».

وأضافت أن «تنظيم البطولة يسير بشكل احترافي مميز بشهادة جميع الوفود المشاركة، نظراً إلى الخبرات الإدارية والتنظيمية والكفاءات الموجودة في الإمارات».