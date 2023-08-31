«دبي لسباق الخيل» يطلق مكافآت تشجيعية بأكثر من 4 ملايين دولار

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن برنامج مبتكر هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لتحفيز المشاركة في عدد من السباقات المؤهلة لمشاركات تلقائية في السباقات المستهدفة في أمسية كأس دبي العالمي، علاوة على تخصيص مكافأة تشجيعية تعادل 10% من قيمة الجوائز المالية لتلك السباقات في حال الفوز بالسباقين، وتعادل القيمة الإجمالية للمكافآت التشجيعية أكثر من أربعة ملايين دولار، بالإضافة إلى الجوائز المالية لأمسية كأس دبي العالمي والبالغة 30.5 مليون دولار.

ووفقاً للبرنامج تم تحديد تسعة سباقات خمسة منها على المضمار الرملي وأربعة على المضمار العشبي، تقام جميعها في مضمار ميدان العالمي في الفترة من يناير حتى مارس المقبل، باعتبارها سباقات مؤهلة تضمن للفائزين دعوة تلقائية للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي يوم 30 مارس المقبل، وتعرض عليهم مكافأة تشجيعية مقدارها 10% من قيمة الجائزة المالية للسباقات المقصودة في أمسية كأس دبي العالمي في حال الفوز في كلا السباقين.

وباعتباره أيقونة سباقات الأمسية العالمية، حظي كأس دبي العالمي (الفئة الأولى - 12 مليون دولار) برعاية «طيران الإمارات» بسباقين مؤهلين من بين السباقات التأهيلية التسعة هما: سباق الفئة الأولى «تحدي آل مكتوم» في 26 يناير، وسباق الفئة الثانية «مكتوم كلاسيك» في الثاني من مارس، حيث تم رصد مكافأة تشجيعية بقيمة 1.2 مليون دولار.

وقال عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، في تصريح صحافي: «يسعدنا إطلاق سلسلة المكافآت التشجيعية لسباقات أمسية كأس دبي العالمي لربط السباقات الكبرى وتحفيز المشاركين ومكافأة المتميزين، وتشجيع خيول الصفوة على البقاء في دبي طلباً للجوائز الإضافية المغرية عبر تسعة مسارات تؤدي إلى أمسية كأس دبي العالمي».

وأضاف: «الوقائع السابقة تشير إلى أن أبطالاً مثل (دبي ملينيوم) و(كيرلين) و(كاليفورنيا كروم) إضافة إلى صاحب الثنائية الوحيدة في كأس دبي العالمي (ثندر سنو) وغيرهم، قد شقوا طريقهم للفوز في كأس دبي العالمي من خلال مشاركات تحضيرية سابقة في دبي».

وتبدأ السباقات الخاضعة لنظام المكافآت التشجيعية 26 يناير المقبل، وتشهد ثلاثة من تلك السباقات المؤهلة لأمسية كأس دبي العالمي، علماً أن المكافأة تطبق لمرة واحدة في الموسم، فيما تظل رسوم التسجيل دون تغيير.

• البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويمنح الفائزين 10% من الجوائز المالية لسباقات أمسية كأس دبي العالمي.