جون رام يعود للدفاع عن لقبه في جولة "دي بي ورلد" للغولف

أعلن المنظمون عن مشاركة جون رام، حامل اللقب، في النسخة الـ 15 من بطولة جولة دي بي ورلد للغولف، والتي تقام في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، وتعتبر البطولة الختامية لموسم جولة دي بي ورلد التي تحمل شعار "السباق إلى دبي".

يسعى المصنف الثالث عالمياً إلى كتابة المزيد من التاريخ في دبي في البطولة الخامسة والختامية لسلسلة رولكس لبطولات النخبة في جولة دي بي ورلد، مع مطاردة اللاعب المتوج بلقبين في البطولات الكبرى، للقبه الرابع في بطولة جولة دي بي ورلد، التي سبق أن توج بها في أعوام 2017 و2019 و2022.

كان اللاعب قد دون اسمه في سجلات التاريخ عندما تفوق على زميليه في كأس رايدر الإنجليزي تيريل هاتون والسويدي أليكس نورين بفارق ضربتين في العام الماضي، ليصبح اول لاعب يفوز بخمس ألقاب في سلسلة رولكس ويعزز سجله القياسي باللقب الثالث في بطولة جولة دي بي ورلد تحديداً.