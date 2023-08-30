«أبيض الشاطئية».. العاشر عالمياً

احتل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المركز العاشر على مستوى العالم، والثالث على صعيد قارة آسيا، حسب تصنيف شهر أغسطس 2023 الصادر أمس عن Beach Soccer Worldwide بعد أن جمع 1449 نقطة.

وكان «أبيض الشاطئية» تُوج في مايو الماضي بطلاً للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الشاطئية، بعد فوزه على منتخب إيران بنتيجة 5-2 في المباراة النهائية التي جرت على شاطئ الحمراء في مدينة جدة السعودية، فيما شارك الشهر الماضي في بطولة كأس الأمم الودية التي أقيمت في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وحقق نتائج إيجابية.

ويستعد المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الإمارات خلال فبراير العام المقبل.