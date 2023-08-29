«الشارقة للرياضات البحرية» يطلق فريقاً للغوص النسائي

أعلن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية إطلاق فريق الشارقة للغوص النسائي، الذي سيمثل النادي في كل فعالياته المحلية والدولية المقبلة، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

ويضم الفريق، إسراء أحمد الحوسني (أدفانس) وفاطمة أحمد الشامسي (أدفانس) وعائشة أحمد الشامسي (أوبن ووتر) ومها سعيد السيابي (أدفانس - ريسكيو) وريم محمد أحمد (أوبن ووتر) وخولة الشحي (دايف ماستر) وريم زيد الشحي (أدفانس)، وكل منهن لها اختصاص معين، حيث يعتبر أول فريق نسائي تطوعي متخصص على مستوى الإمارة.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، في تصريح صحافي، إن الفريق يعد إضافة جديدة إلى فرق النادي التي تشمل العديد من الرياضات البحرية المتنوعة بمختلف تخصصاتها، لافتاً إلى دعم النادي للفريق لما يمثله من أهمية كبيرة كفريق متخصص من أجل تحقيق كل أهدافه المرجوة.

وأضاف أن الفريق سيعمل على المساهمة في خلق الوعي البيئي لدى فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى حثهم على المحافظة على البيئة البحرية، من خلال مبادرات التوعية التي يقوم بها النادي، والمشاركة الفعالة في الأنشطة الوطنية المختلفة التي تخدم البيئة البحرية، إضافة إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في كل الظروف بطريقة علمية متطورة.