البرازيلي داسيلفا بطل للنسخة الدولية من «محاربي الإمارات»

أحرز البرازيلي أليكس دا سيلفا لقب النزال الرئيس في النسخة الدولية 44 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة التي اختتمت أول من أمس، في صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي، وذلك على حساب باجيش رزرمماتوف من قرغيزستان في الوزن الحر. وشهدت النزالات أيضاً فوز الصيني بيرجنيك جيلييسي، على المغربي اكزافير علاوي، في نزال قوي بقرار الحكام في وزن الديك.

حضر المنافسات وتوج الفائزين، صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والبريطاني كريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

وشهدت بقية النزالات، انتصارات سمندر مرادوف من طاجيكستان في وزن الوسط، والروسي رشد فالكابوف في وزن الذبابة، والمصري إسلام سياحة بطل وزن الوسط. ولدى السيدات فازت بكتيجول كرمانبيكوفا من قرغيزستان في وزن الذبابة.