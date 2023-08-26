أحمد البلوشي يهدي الإمارات 3 ميداليات في مونديال رفعات القوة

انتزع لاعب المنتخب أحمد البلوشي، أمس، ثلاث ميداليات (ذهبية وفضيتين)، ضمن منافسات «الماسترز» لوزن 107 في مونديال دبي لرفعات القوة.

واستطاع أحمد البلوشي في ختام منافسات اليوم الرابع، حصد ذهبية «الماسترز» لفوق 45 عاماً، بجانب فضية المجموع العام بإجمالي رفعات بلغت 644 كيلوغراماً، بعد رفعة أولى بـ212 كيلوغراماً، ورفعة ثانية بـ215 كيلوغراماً، وثالثة وأخيرة بلغت 217 كيلوغراماً كانت كفيلة بحصده الميدالية الفضية عن أفضل رفعة لهذا الوزن خلف رباع المنتخب الإيراني صاحب رفعة بلغت 255 كيلوغراماً.

وأعرب إداري المنتخب خليفة البلوشي عن سعادته بالإنجاز الذي حققه البطل أحمد البلوشي، وقال في تصريحات صحافية: «حصول بطلنا أحمد على ثلاث ميداليات ملونة، سينعكس إيجاباً على مسيرته خلال المشاركات الخارجية المقبلة، لتعزيز الإنجازات التي ظل يحققها (أصحاب الهمم) وعزيمة هؤلاء الرياضيين وإصرارهم على رفع علم الدولة في كبرى المحافل الدولية».

وشهد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، أمس، جانباً من المنافسات، مؤكداً في تصريحات صحافية أن: «النجاحات التي ظل يحققها (أصحاب الهمم)، تمثل ثمرة لدعم واهتمام (القيادة الرشيدة)»، مشيراً إلى أن دبي المكان الأنسب لاستضافة بطولات «أصحاب الهمم»، معرباً عن سعادته بوجود الأبطال من مختلف القارات في هذا الحدث العالمي المهم.

وضمن المنافسات، ابتسمت المشاركة الرابعة للصينية تشنغ فيفي في بطولات العالم، بعد أن نجحت أمس في انتزاع الذهبية الأولى في مسيرتها عن وزن 85 كيلوغراماً، بعد مشاركات سابقة اكتفت خلالها بحصد الميداليات الفضية في كل من مونديال المكسيك 2017، وكازاخستان 2018، وجورجيا 2021، بالإضافة إلى اكتفائها بفضية دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».

واستطاعت فينغ تسجيل رفعة بلغت 158 كيلوغراماً كانت كفيلة بتحطيمها الرقم القياسي لوزن 85 كيلوغراماً سيدات، وحصد الميدالية الذهبية بفارق الثلاثة كيلوغرامات عن منافستها النيجيرية واو أولوافيميايو، فيما ذهبت البرونزية لناتاليا أولينيك برفعة بلغت 149 كيلوغراماً.