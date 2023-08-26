المنتخب يتصدر مونديال العالم للجوجيتسو بـ 46 ميدالية

نجح المنتخب الوطني للجوجيتسو في كتابة التاريخ من جديد وتصدر الترتيب العام لمنافسات الجوجيتسو في بطولة العالم التي اختتمت أمس، في العاصمة الكازاخستانية أستانا وسط مشاركة دولية واسعة، وتواجد أكثر من 1000 لاعب من 44 دولة.

ونجح أبطال الإمارات من فئة تحت (21 عاماً) في تحقيق عدد قياسي من الميداليات الملونة بلغ 15 ميدالية ملونة، والتفوق بشكل واضح في النزالات النهائية التي أنهوا معظمها بإخضاع المنافسين، رافعين رصيد الدولة في البطولة إلى 46 ميدالية ملونة بواقع، 15 ذهبية، 12 فضية، و19 برونزية.

وتمكن لاعبو ولاعبات المنتخب من إحراز سبع ميداليات ذهبية، وخمس ميداليات فضية، وثلاث برونزيات. وتوّج بالذهب عائشة الشامسي بوزن 45 كيلوغراماً، وبلقيس الهاشمي بوزن 48 كلغم، وعمر السويدي بوزن 56 كلغم، وخالد الشحي بوزن 62 كلغم، وشما الكلباني بوزن 63 كلغم، وفراج العولقي بوزن 77 كلغم، وعبدالرحمن الشمري بوزن 85 كلغم، أمّا الميداليات الفضية فقد تحققت عبر سارة شمس الحمادي بوزن 45 كلغم، وشمّا البلوشي بوزن 48 كلغم، وفهد الحمادي بوزن 69 كلغم، ومهدي العولقي بوزن 77 كلغم، وسعيد الكبيسي بوزن 85 كلغم، فيما توج بالميداليات البرونزية كل من سعود الحوسني بوزن 62 كلغم، وسلطان حسن بوزن 69 كلغم، وعمار الحوسني بوزن 94 كلغم.

وتمكّن كل من خالد الشحي وشمّا الكلباني، وبلقيس الهاشمي من الجمع بين ذهبية فئة تحت (21 عاماً) في بطولة العالم في كازاخستان، وذهبية فئة (الكبار) في بطولة العالم في منغوليا الشهر الماضي، حيث يعكس هذا الإنجاز ريادة الإمارات العالمية في هذه الرياضة، وقدرتها الفائقة على إنتاج الأبطال الاستثنائيين.

• منتخب (فئة 21 عاماً) نجح أمس، في تعزيز رصيد الإمارات بإنجاز تاريخي بلغ 15 ميدالية، بينها 7 ذهبيات.