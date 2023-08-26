«السعادة» تعاود الوحدة من بوابة الجزيرة

استعاد فريق الوحدة أمس، توازنه في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بفوزه الثمين 2-1 خارج ملعبه على حساب مضيفه الجزيرة في قمة الجولة الثانية. وعوض بذلك الوحدة إخفاقه في الجولة الأولى حين خسر من البطائح 1-2. في المقابل تجمدت نقاط الجزيرة عند ثلاث نقاط.

وخلال المباراة لم يكن فريق الوحدة الطرف الأفضل، لكنه عرف كيف يحصد النقاط الثلاث بفضل الأسلوب الذي لعب به خلال اللقاء بالالتزام الصارم بالجانب الدفاعي، خصوصاً عقب تسجيله للهدف الأول ما حرم أصحاب الأرض الحصول على المساحات وهي الطريقة المتبعة والمبنية على إيصال الكرة للمهاجم علي مبخوت في منطقة الجزاء.

ويعطي الانتصار والحصول على النقاط الثلاث «أصحاب السعادة» جرعة معنوية كبيرة قبل التوقف الدولي، خصوصاً أن الانتصار جاء على حساب فريق قوي دخل المباراة وهو مرشح فوق العادة لتحقيق الانتصار عطفاً على المستوى الذي أظهره خلال فوزه على النصر في الجولة الماضية.

وبالعودة للمباراة، فلم تمر بمرحلة جس النبض إذ تبادل الطرفان الهجمات المتتالية، لكن ظهر على الضيوف التحفظ بشكل أكبر في الطلعات الهجومية، لكن مع مرور الوقت، بدأ إيقاع المباراة في التوازن من الجانبين، كما انحصرت الكرة في وسط الملعب بشكل كبير دون ظهور هجمات خطرة على المرمى.

وبعكس التوقعات استطاع «العنابي» أن يخطف هدف التقدم في الدقيقة 16، حينما أرسل أحمد نورالله ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها علاء زهير عالياً فوق الجميع وحولها برأسه في الشباك، ولم تفلح محاولات الحارس علي خصيف في منعها من الدخول ليشعل مدرجات جماهيره.

وبمثل الضغط الجزراوي الذي انتهى عليه الشوط الأول، جاءت الحصة الثانية بالنهج الهجومي

نفسه لأصحاب الأرض، الفريق الذي فرض حصاراً على منطقة جزاء الوحدة ووضع لاعبيه تحت الضغط، وهو ما تسبب في وقوع المدافع علاء زهير في الممنوع بارتكاب ركلة جزاء سجل منها هداف الجزيرة علي مبخوت هدف التعادل في الدقيقة 57.

وتغيرت الحال بشكل واضح بعد هدف التعادل، إذ في حين تخلى لاعبو الوحدة عن الجانب الدفاعي ورموا بثقلهم للأمام قليلاً، فإن الجزيرة في المقابل طغى الحذر على محاولاته الهجومية التي لم تتوقف، في حين كان واضحاً محاولات الطرفين المشتركة في كسب منطقة المناورات.

وفي خضم الهجمات المتبادلة، وفي الوقت الذي كان فيه أصحاب الأرض الطرف الأفضل في اللقاء استطاع الوحدة أن يسجل الهدف الثاني من جملة رائعة، بعد أن وصلت الكرة للاعب لوكاس بيمنتا داخل منطقة الجزاء وحولها برأسه باتجاه المرمى لتجد قدم لاعب الجزيرة فيرناندو لوكاس، الذي سجلها بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66.

ولم تمنع درجة الحرارة المرتفعة ونسبة الرطوبة العالية الجماهير من الحضور والاستمتاع بمجريات المباراة، إذ امتلأت أغلبية مقاعد الملعب بجماهير الفريقين الذين لم يتوقفوا عن تشجيع اللاعبين، كما أن إدارة نادي الجزيرة بدورها أقامت فعاليات رائعة للجماهير قبل وبين شوطي المباراة.