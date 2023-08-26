محمد خميس يبدأ مشواره غداً في مونديال دبي لرفعات القوة

يدشن البطل البارالمبي محمد خميس، مشواره غداً في مونديال دبي لرفعات القوة. ويطمح الرباع الذهبي محمد خميس وصاحب أول ميدالية ذهبية بتاريخ المشاركات الإماراتية في الدورات البارالمبية في أثينا 2004، إلى المنافسة على منصات التتويج في دبي في فئة «النخبة» لوزن 97 كيلوغراماً، وحصد رقم مؤهل يضمن له العودة مجدداً للعرس البارالمبي.

وقال محمد خميس لـ«الإمارات اليوم»: «المعنويات كبيرة في خوض تحدٍ جديد على صعيد بطولات العالم، والتركيز الأكبر في مشاركتي الحالية يكمن في الحصول على رقم تأهيلي جنباً إلى جنب مع المنافسة على منصات التتويج».

وأوضح: «مسيرتي التي استهلت في عام 1990 كلاعب في ألعاب القوى في نادي دبي لأصحاب الهمم، سرعان ما تحولت إلى الوجهة التي أحب وتغيير مساري الرياضي من (أم الألعاب) إلى رفعات القوة، لأنجح في محطتي البارالمبية الأولى في (سيدني 2000) في الحصول على المركز الرابع، قبل أن أحصد الذهب في (أثينا 2004)، ومن ثم حصد فضية (بكين 2008)، ولتحرمني الإصابة المشاركة في بارالمبية لندن 2012، قبل العودة لمعانقة الذهب في ريو دي جانيرو 2016».

وواصلت الأرقام القياسية العالمية والقارية التحطيم في بطولة دبي لليوم الثاني على التوالي، أبرزها من الصينية لينغ لينغ التي نجحت في كسر الرقم العالمي لوزن 45 كيلوغراماً الصامد منذ أربع سنوات برفعها 120 كيلوغراماً بفارق الكيلوغرامين عن الرقم السابق. وكان الماليزي جوستن بي أول من نجح في تحطيم الأرقام العالمية، بعد أن كسر رقمه السابق البالغ 230 كيلوغراماً، برفعة بلغت 231 كيلوغراماً.

وسجلت منافسات أمس، مواصلة رباعي الصين حصد الذهب، بتتويج لينغ لينغ جو بذهبية وزن 45 كيلوغراماً للسيدات. وأهدى شعبان إبراهيم مصر الميدالية الذهبية في منافسات أفضل رفعة لوزن 72 كيلوغراماً. وعقب انتهاء المنافسات، توجه رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ثاني جمعة بالرقاد لتتويج الأبطال.

الصين في صدارة الترتيب

تصدر المنتخب الصيني الترتيب العام للبطولة مع نهاية منافسات اليوم الثاني لفئة «النخبة»، بإجمالي ثلاث ميداليات ذهبية، بفارق الميداليتين عن كل من منتخبات، بريطانيا، وفيتنام، وماليزيا، وحلت مصر بالمرتبة الخامسة.