8 ميداليات لمنتخب الجوجيتسو في منافسات تحت 18 عاما بمونديال كازاخستان

واصل المنتخب الوطني للجوجيتسو أداءه القوي في منافسات بطولة العالم للجوجيتسو لفئة (تحت 18 عاما ) في العاصمة الكازاخستانيه أستانا وسط مشاركة دولية واسعة. ونجح ابطال الإمارات من رفع رصيد الدولة في البطولة إلى 31 ميدالية ملونة بواقع، 8 ذهبيات، 7 فضيات، و16 برونزية.

وتمكن لاعبوا منتخبنا الوطني من إحراز ذهبيتين، وفضيتين، و4 ميداليات برونزية. وتوج بالذهب البطل عمار الحمادي وزن 50 كيلو جرام، والبطل هزاع الحساني وزن 81 كيلو جرام، وحقّق عبد الرحمن محمد فضية وزن 55 كيلو جرام، وعبدالله الدرمكي فضية وزن فوق (81 كيلو جرام)، فيما توج بالميداليات البرونزية كل من ماجد البلوشي وزن 46 كيلو جرام، وغيث الحربي وزن 50 كيلو جرام، وراشد الظاهري وزن 60 كيلو جرام، ومحمد العولقي وزن 66 كيلو جرام.