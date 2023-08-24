انطلاق ماراثون دبي في شهر يناير 2024

يعود ماراثون دبي أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية وأقدم حدث للجري لمسافات طويلة في المنطقة بنسخته الـ23 إلى «موطنه» التقليدي في قلب المدينة، والذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يوم الأحد السابع من يناير 2024. وسيبدأ ماراثون دبي وينتهي على طريق أم سقيم المكون من ثلاثة سباقات: سباق أربعة كيلومترات، وسباق الـ10 كيلومترات، وسباق الماراثون الكلاسيكي لمسافة 42.195 كيلومتراً، بعد ترتيبات بين منظمي الحدث ومجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، في تصريح صحافي: «يتمتع ماراثون دبي بحضور قوي وراسخ كواحد من أكبر الأحداث الرياضية السنوية على الساحة الرياضية العالمية، وهو المفضل لدى العدائين من جميع الأعمار والمستويات، لذلك من المهم أن تكون المدينة وراءه بالكامل».

وأضاف: «سنواصل العمل عن كثب مع زملائنا في الجهات الحكومية، ومع المنظمين لتنظيم حدث آخر لا يُنسى، والذي سيجلب رياضة الركض الدولي إلى قلب المدينة».

وسيبدأ وسينهي العداؤون الذين سيسجلون للمشاركة في نسخة 2024 للمشاركة في أول وأقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط على طريق أم سقيم بالقرب من أكاديمية شرطة دبي بمسافة 42.195 كم في شارع شاطئ جميرا، ويمرون في ظلال الأيقونة برج العرب ومدينة الجميرا.

وقال بيتر كونيرتون، المدير العام للحدث في تصريح صحافي: «نحن ممتنون للغاية لمجلس دبي الرياضي، وكذلك لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي، للعمل معنا لتسهيل انطلاق ماراثون دبي 2024».

وأضاف: «في حين أنه مسار ثابت أثبت أنه شائع لدى العدائين المحليين، إضافة إلى العدد المتزايد من المشاركين في الماراثون من الدوليين من خارج المنطقة، فإننا نعلم أن تنظيم ماراثون داخل المدينة يمثل تحدياً كبيراً للإدارات الحكومية، خصوصاً مع وجود الآن نحو 3.6 ملايين شخص في دبي».

وأكد كونيرتون: «لن نتمكن ببساطة من العمل في شوارع الإمارة دون مساعدة شركائنا في المدينة، ونشكر مجلس دبي الرياضي على تنسيقهم القيم ودعمهم المستمر».

وسينظر كبار الرياضيين وكل النجوم الصاعدين والمبتدئين إلى ماراثون دبي 2024 كفرصة مثالية لتسجيل وقت تصفيات أولمبية قبل ستة أشهر بقليل من انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس. ويعرف المسار بأنه لطيف وودي بشكل خاص لكل من العدائين النخبة والعدائين غير المحترفين، لذا فمن المتوقع تسجيل أوقات سريعة، لاسيما في أوائل شهر يناير عندما تكون درجات الحرارة في دبي مواتية للجري لمسافات طويلة.

ولدى كل من الرجال والنساء حتى 30 أبريل 2024، للتأهل لبلادهم وتحقيق المعيار الذي حددته اللجنة الأولمبية واتحادهم الوطني للتنافس في الماراثون في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 في باريس. وأضاف كونيرتون: «يدرك الرياضيون الدوليون جيداً أن ماراثون دبي هو سباق يمكن أن يضعهم في دائرة الضوء العالمية، ويفتح الأبواب لمهنة ناجحة في الجري لمسافات طويلة».

• سيبدأ ماراثون دبي وينتهي على طريق أم سقيم، ويتكون من سباقات: أربعة كيلومترات، و10 كيلومترات، وسباق 42.195 كيلومتراً.