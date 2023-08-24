مجلس دبي الرياضي ينظم بطولة بنك المشرق للبادل للسيدات

أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم بطولة «بنك المشرق للبادل للسيدات»، المخصصة للاعبات الإماراتيات من فئة «سي المفتوحة». وتقام البطولة على ملاعب عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة 16 فريقاً من مختلف الجنسيات والأعمار برعاية بنك المشرق. ويتواصل التسجيل للمشاركة في البطولة حتى اليوم عبر الموقع الإلكتروني للبطولة https://emiratipadel.com.

كما خصص راعي البطولة مكافآت مالية للفرق الفائزة تبلغ 20 ألف درهم، حيث ينال الفريق الفائز بالمركز الأول 10 آلاف درهم، والثاني ستة آلاف درهم، والثالث أربعة آلاف درهم، كما سيتم توزيع هدايا مقدمة من شركة هونر للهواتف المحمولة. وتأتي البطولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 الجاري.

وأكد أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب في تصريح صحافي، الحرص على الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، من خلال تنظيم فعاليات رياضية متنوعة تلبي تطلعات المرأة الإماراتية في ممارسة الرياضة بشكل مستمر وتطوير مهاراتها، وتعزز مكانة الرياضة في اهتمامات المرأة الإماراتية، وتمكّنها من ممارسة هواياتها وتطوير مستوياتها، بما ينعكس إيجاباً على صحتها وحيويتها وسعادتها.

وقالت منى الغرير، رئيسة مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي لبنك المشرق: «لا يقتصر هذا التعاون على رياضة البادل فحسب، بل يتعلق الأمر بنشاط تتألق فيه الرياضيات الإماراتيات ويعرضن فيه مواهبهن وإصرارهن وشغفهن برياضة البادل. يسعدنا جداً التعاون مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم البطولة، فقد اكتسبت رياضة البادل شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وفي منطقتنا على وجه الخصوص».