العين والشارقة يترقبان اليوم قرعة «المجموعات» لدوري أبطال آسيا

يترقب ممثلا الإمارات (العين والشارقة) قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستُسحب عند الساعة 12 ظهر اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وسيوجد العين والشارقة في المستوى الرابع لمنطقة غرب آسيا مع أندية: النصر (السعودية)، العربي (قطر)، نافباهور (أوزبكستان).

وتشهد النسخة 21 من بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، إذ من المقرر أن تمتد مواعيد البطولة من شهر سبتمبر 2023 حتى مايو 2024.

وتم تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، لتضم كل مجموعة أربعة أندية، حيث سيتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة حتى الـ10. وتشهد منطقة الغرب وجود أربعة أبطال سابقين، وهي: نادي العين، والهلال والاتحاد من السعودية، والسد القطري، حيث تتطلع هذه الأندية إلى استعادة العرش القاري.

توزيع مستويات الأندية المشاركة في قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا:

■■ ‏منطقة الغرب - المستوى الأول: الاتحاد (السعودية)، بيرسيبوليس (إيران)، السد (قطر)، باختاكور (أوزبكستان)، الهلال (السعودية).

■■ المستوى الثاني: سيباهان (إيران)، الدحيل (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، ناساجي مازاندران (إيران).

■■ المستوى الثالث: الفيصلي (الأردن)، الاستقلال (طاجيكستان)، القوة الجوية (العراق)، آهال (تركمانستان)، مومباي سيتي (الهند).

■■ المستوى الرابع: العين (الإمارات)، الشارقة (الإمارات) النصر (السعودية)، العربي (قطر)، نافباهور (أوزبكستان).